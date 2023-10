Jamie Spears, otac Britney Spears trenutno je u bolnici zbog ozbiljnog zdravstvenog problema u kojem se već neko vrijeme bori se s teškom infekcijom. objavio je Page Six.

Njegovo jako loše zdravstveno stanje

"Radi se o zaista jakoj infekciji, tako ozbiljnoj da je morao na operaciju. U bolnici je već tjednima, i to na specijalnom odjelu infektologije", rekao je neimenovani izvor.

Mnogi neimenovani izvori potvrdili su loše zdravstveno stanje 71-godišnjeg Jamieja, no nitko nije otkrio konkretnu dijagnozu.

Nedavno je Daily Mail pisao kako je Jamie Spears ovo ljeto proveo na rehabilitaciji zbog alkohola, no Page Six tvrdi da to nije istina.

Nije bio hospitaliziran zbog alkohola već zbog komplikacija operacije zamjene koljena koju je imao prije 16 godine. No, to je samo dio njegovih zdravstvenih problema. Naime, 2018. godine završio je u bolnici zbog puknuća debelog crijeva, a sada mu ni bubrezi ne rade kako treba.

Kako kaže Page Six bolest ga je jako iscrpila te je izgubio više od 13 kilograma i "iznimno je mršav".

"Doista je ozbiljno bolestan", rekao je zabrinuti insajder.

Njegov odnos s kćeri

Nakon izgubljenog skrbništva nad njegovom kćeri, koje je trajalo punih 13 godina, Jamie se povukao iz javnosti. Početkom rujna 2021. godine ona ga je optuživala da ju je zlostavljao dok je imao kontrolu nad njezinim osobnim, medicinskim i financijskim odlukama. On je tvrdio da je odluka o skrbništvu 2008. godine spasila mentalno zdravlje njegove kćeri. No, dva mjeseca nakon sud u Los Angelesu ukinuo je skrbništvo.

Otac i kći nisu od tada nisu komunicirali, a Britney je čak u listopadu prošle godine u jednom od svojih objava na Instagramu, rekla da što se nje tiče, Jamie "može gorjeti u paklu". Nakon što su krenule vijesti o njegovom izrazito lošem zdravstvenom stanju, pojavile su se glasine da Britney ipak namjerava postići kakvo-takvo primirje s bolesnim ocem.

