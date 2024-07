Isplivale su fotke filmskog redatelja Dalibora Matanića (49) iz 2011. godine.

Sudeći prema fotografijama, Matanić već dugi niz godina nije mijenjao svoj imidž.

Redatelj je tada pozirao u Puli, dok se u pozadini prostiru brodovi.

Incidenti

Podsjetimo, u travnju je odjeknula vijest da je Matanić slao neumjesne poruke i stvarao neugodne situacije na snimanjima mnogim ženama, majkama i kolegicama, zbog čega je izgubio sve poslove.

Dalibor se nedugo nakon toga oglasio na Facebook profilu. Priznao je da je uznemiravao kolegice, a to je činio, kako kaže, pod utjecajem droge i alkohola. Također, navodno je potražio i liječničku pomoć.

"Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode. Tek sada, kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava", napisao je ranije na Facebooku.

