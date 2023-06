NFL zvijezda i dvostruki osvajač Super Bowla David Diehl ovo će se ljeto oženiti na hrvatskoj obali, točnije u Kožinu, malenom mjestu nedaleko od Zadra.

Slavni nogometaš nikada nije krio, čak štoviše - ponosno je isticao činjenicu da je podrijetlom Hrvat. Njegov je djed Ante Bekavac iz Lovreća pokraj Imotskog, a baka Lucille Šemanić s Krka. Njegova se majka Darlene udala za Nijemca Jerryja Diehla.

"Ja sam tu, ovdje je moj dom, tu su moji korijeni, moje misli i srce su hrvatski. Naravno, svi mi u Americi smo Amerikanci, u Americi smo rođeni, ali ja znam tko sam i odakle potječu moji preci. Mnogi ljudi to ne znaju. Ja sam po ocu Nijemac, ali više osjećam ono što sam po majci, a to je da sam Hrvat. Hrvatom su me učinili baba i dida, za oca nisam bio toliko vezan. Na poseban način je na mene utjecala baka, koja je u Chicagu išla u crkvu i živjela u hrvatskoj zajednici. Odgojen sam kao vjernik. Za mene su u životu važna tri 'F': football, family, faith (nogomet, obitelj i vjera)", rekao je jednom prilikom David.

Upravo je zato uspješni sportaš odlučio da svoje vjenčanje organizira u Hrvatskoj. Kako prenosi Story, s budućom će se suprugom vjenčati već ovaj vikend, 1. srpnja u Kožinu, u blizini Zadra. Navodno je riječ o manjoj ceremoniji od 50-ak ljudi, a veselu povorku trebali bi zabavljati Giuliano i Toni Cetinski.

Podsjetimo, Diehl je u nekoliko navrata posjetio svoju rodnu grudu, a njegov dolazak najviše pamte igrači Hajduka jer ih je Diehl 2012. godine iznenadio na treningu te se s njima i fotografirao.

Diehl je kao igrač New York Giantsa drugi put u finalu osvojio Super Bowl, a tada je ponosno na bicepsu lijeve ruke pokazivao istetovirani hrvatski grb, a s druge strane i natpis "Neuništiv".