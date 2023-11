Supruga je upoznala je jednu večer u izlasku: „Upoznali smo se u jednom noćnom klubu. Prvi put se nisam htjela upoznati s njim jer je dva sata prije toga njegov prijatelj prišao kako bi se fotografirao sa mnom. Njegov prijatelj je ogroman i debeo, i pred kraj on, moj sadašnji muž, pošalje svoju prijateljicu da se upozna sa mnom, znači prvo se fotografirao prijatelj, a onda šalje prijateljicu. Sljedeću večer sam ga opet srela u istom klubu. Držao je dvije čaše sa šampanjcem i nasmijao se. Ostala sam kratko s njima jer je bio prelijep. Taman ten, bijeli zubi, plave oči, sve je to imao. Dala sam mu poslije sat vremena svoj broj telefona i malo smo plesali. On me je zvao sutradan na sastanak da bi mi nakon toga otkrio da je rekao svom prijatelju ‘ona će meni roditi sina‘“, rekla je.