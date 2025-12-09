'Osobni susret sa živim Bogom otvorio mi je oči': Albina o trenutku koji ju je promijenio

Na predstavljanju izvođača sljedećeg izdanja duhovno-glazbenog spektakla Progledaj srcem, po prvi put među njima je i Albina Grčić (26). Pjevačica, poznata kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2021., odlučila je napraviti veliki zaokret u karijeri - napustila je pop glazbu i okrenula se duhovnoj. Prvi put će nastupiti na ovom spektaklu, koji će se održati 16. svibnja 2026. u Areni Zagreb.

Na konferenciji za medije, Albina je istaknula koliko joj znači sudjelovanje u ovom projektu. „Za mene je ovo veliki dar. Stati na pozornicu s izvođačima koji godinama oblikuju suvremenu kršćansku glazbu znači puno - ne samo glazbeno, nego prije svega duhovno. Veselim se susretu s publikom koja ne dolazi samo poslušati pjesme, već približiti se Bogu“, rekla je, kako prenosi Laudato.

O duhovnom zaokretu

Pjevačica je zatim objasnila i razloge svog glazbenog zaokreta: „Osobni susret sa živim Bogom, koji me je uvijek držao na pravom putu, otvorio mi je oči za ovaj put duhovne glazbe. Dao mi je talente i darove i ja ih želim iskoristiti stvarajući glazbu Njemu na slavu.“

Albina je javnosti postala poznata sudjelovanjem u glazbenom showu The Voice, gdje je u trećoj sezoni osvojila treće mjesto. Kasnije je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2021., čime je dodatno stekla nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost. Osim glazbenih uspjeha, pažnju javnosti privlači i svojim privatnim životom i medijskim istupima.

