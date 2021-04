OPRAH O ZLOSTAVLJANJU U DJETINJSTVU: ‘Otvorio mi se jedan ožiljak na leđima i okrvavio haljinu’

Oprah se suzdržavala da ne zaplače dok je pričala kako ju je baka jednom prilikom brutalno kaznila

Slavna voditeljica Oprah Winfrey (67) gostovala je u showu dr. Oza kako bi promovirala svoju novu knjigu o traumama i načinima kako ih zaliječiti. Ona je otvorila dušu te je iznijela potresno svjedočanstvo o zlostavljanju u djetinjstvu.

Knjigu “What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing” Oprah je napisala je u suradnji s neuroznanstvenikom Bruceom Perryjem. Ona je rekla kako su batine i zlostavljanje bili sastavni dio njezinog djetinjstva u Mississippiju.

“Spavala sam u krevetu s bakom kad je usred noći moj djed ušao u sobu i rukama počeo daviti baku, a ona je vrištala. Odgurnula ga je i pobjegla iz sobe, ja za njom. Nakon toga je pod kvaku podmetala stolicu, a oko stolice bi vezala nekoliko limenih konzervi i tako smo spavale svake noći, osluškujući hoće li konzerve zazvečati i što će se dogoditi ako se kvaka pomakne”, ispričala je Oprah.

Drugi su primijetili

Njena baka ju je također znala okrutno kažnjavati. Suzdržavala se je da ne zaplače dok je pričala kako ju je jednom prilikom brutalno kaznila. Oprah je bila djevojčica kada je nosila vodu s bunara i prstićima bućkala po njoj.

To je baku razbjesnilo, pa ju je istukla šibom po leđima. Posebno teško joj je palo jer su drugi primijetili njene ožiljke.

“Kada sam kasnije obukla odjeću za odlazak u crkvu, otvorio mi se jedan ožiljak na leđima i okrvavio haljinu”, kazala je Oprah.