Oprah Winfrey komentirala je odnos princa Williama i princa Harryja nakon smrti kraljice Elizabete II. Rekla je kako se nada "da će barem sada izgladiti odnose te da će Meghan i Harry napokon pronaći mir unutar obitelji".

"Mislim da je situacija slična u mnogim obiteljima. Znate, moj otac je nedavno preminuo i, kada smo se svi okupili na njegovom pokopu, to je nekima pružilo priliku da sklope mir koji dugo nisu imali", rekla je Oprah za People.

Oprah na meti kritika

Svojim je komentarom izazvala brojne reakcije na Twitteru. Podsjetimo, Meghan i Harry su prošle godine voditeljici dali intervju u kojem su iznijeli svoje stavove o obiteljskim problemima i optužili palaču za rasizam. Meghan je u jednom trenutku pod navalom emocija čak i zaplakala.

"Zar je Oprah zaboravila da je ona ovo započela? Možda bi isprika bila prikladnija", "To nije tvoja stvar", "Oprah, da je tebi stalo do obitelji, ne bi dala prostora i platformu na kojoj se blati po kraljevskoj obitelji. Nakon tvog intervjua ljutnja među braćom samo je narasla", "Zar zbilja imaš obraza to sada komentirati? A dala si prostora Meghan da pljuje po kraljici", samo su neki od brojnih komentara na Twitteru.

"Meghan i Harry su o tome trebali razmišljati prije nego što su razgovarali s Oprah", komentirali su drugi.

Kako piše magazin People, Oprah se osvrnula na razgovor s parom dok je gostovala kod kolegice Nancy O'Dell kako bi promovirala svoju knjigu.

"Nisam znala da će imati toliki učinak i još ima. Dosta sam se pripremala za intervju. Bilo je jako važno za mene da sve to pokažem svijetu kako bi svi mogli vidjeti, ali da stvari prije stvarnog intervjua ne procure i ne budu krivo interpretirane. Sjećam se kad smo dovršili intervju i mislim da je trajao tri sata i 20 minuta, ustala sam i rekla ekipi: 'Svi znamo što je ovdje rečeno i kako je važno vjerovati ljudima koji su to sad podijelili tako da se nadam da neće podijeliti ovo što se dogodilo tu s nikim'. I nitko nije. Tako da smo puštali dijelove na CBS-u i činili smo to na način da se ništa nije moglo iskoristiti pogrešno. Bilo je puno truda i energije uloženo u taj dio svega", ispričala je Winfrey.