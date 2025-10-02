On je celebrity cvjećar! Upoznajte Slavena Pavlovića, influencera kojeg slavne osobe obožavaju

Slaven Pavlović, mladi Osječanin, uspio je spojiti dvije naizgled nespojive strasti - cvijeće i društvene mreže. Ono što je počelo kao hobi pretvorilo se u pravi biznis, pa se ''danas'' njegovi raskošni buketi nalaze u rukama brojnih slavnih osoba, dok ga publika na Instagramu i YouTubeu sve više prepoznaje i kao influencera. Slaven je tako postao i ono što se u javnosti već udomaćilo – celebrity cvjećar. No tko je zapravo mladić iz Osijeka koji svojom kreativnošću i ljubavlju prema cvijeću osvaja poznate i nepoznate? Kako je pokrenuo svoj biznis i tko su zvijezde kojima je osobno uručio svoje cvjetne kreacije?

Kada i kako je započela vaša ljubav prema cvijeću - sjećate li se trenutka kada ste shvatili da je to vaš poziv?

Moja ljubav prema cvijeću krenula je još u djetinjstvu. Često sam pomagao baki u vrtu i tu sam razvio osjećaj za boje i aranžiranje. No, tek kad sam malo odrastao i počeo raditi prve bukete, shvatio sam da je to nešto u čemu stvarno uživam i gdje se mogu potpuno izraziti.

Nedavno ste započeli i virtualnu karijeru. Što vam je trenutno važnije - izgraditi snažniji brend kroz posao s cvijećem ili postati prepoznatljiv na influencer sceni?

Cvijeće je i dalje broj jedan - to je moj posao i moj svijet. Društvene mreže su mi samo alat da pokažem što radim i da dođem do ljudi koji možda inače ne bi čuli za mene. Naravno, drago mi je da me ljudi prepoznaju i kao influencera, ponekad se tako i doživljavam jer dijelim i privatne stavove na svojim mrežama. No, ipak mi je puno važnije da Florista postane sinonim za kvalitetu i posebne bukete.

O čemu najčešće snimate na svom YouTube kanalu i kako birate teme?

Najčešće snimam o onom što mi se događa u svakodnevici, od izrade buketa, dostava, do reakcija ljudi. Nekad ubacim i savjete, a ponekad i malo zabave. Teme biram spontano, ali uvijek pazim da bude autentično i da ljudi vide što se zaista događa iza kulisa.

Kako publika reagira? Traže li više savjete, priče o biznisu ili o poznatima?

Publika voli kombinaciju svega, jedni žele vidjeti kako nastaju buketi, drugi traže savjete oko cvijeća, a treći uživaju u pričama o poznatima kojima šaljem aranžmane. Mislim da baš ta kombinacija drži zanimanje.

Kojim ste svim poznatim osobama slali cvijeće i pamtite li neku posebnu reakciju?

Bilo ih je dosta – od Severine do Aleksandre Prijović i mnogih drugih. Posebno pamtim trenutke kad poznati objave moj buket na svom profilu ili mi se jave s porukom da im je uljepšao dan. To mi uvijek ostane u sjećanju.

Postoji li neka poznata osoba kojoj ste poslali cvijeće, a da vam se nikada nije javila niti zahvalila?

Bilo je i toga, naravno. No, iskreno, ne zamjeram. Znam da poznati imaju puno obaveza i možda to ne stignu ni primijetiti. Ja sam svoje napravio iz dobre namjere, a dalje je sve u redu.

Jesu li poznati najčešći kupci ili ipak ‘‘obični’’ ljudi čine većinu vaših mušterija?

Apsolutno “obični” ljudi. Poznati su možda glasniji u javnosti, ali moja svakodnevica su oni koji žele pokloniti buket za rođendan, godišnjicu ili jednostavno da nekome uljepšaju dan. To je zapravo najljepši dio mog posla.

Kojoj poznatoj osobi biste voljeli poslati svoj buket?

Volio bih jednog dana poslati buket Jeleni Rozgi. Ona ima taj jaki, specifičan stil i baš bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi reagirala na moj “XXL” aranžman. E da, i Meri Goldašić mi je odlična.

Vidite li YouTube i društvene mreže samo kao alat za promociju cvjećarstva ili kao potpuno zaseban put karijere u budućnosti?

Za mene je to prvenstveno alat da približim ljudima cvjećarstvo i svoj rad. Ali neću lagati – društvene mreže već sada lagano prerastaju u zasebnu karijeru, i jako mi je drago zbog toga. Zato ostavljam otvorene sve opcije.

Biste li se preselili u Zagreb zbog posla i većih prilika ili vam je važnije ostati u svom gradu?

Za sada mi je Osijek sve, tu sam krenuo, tu su moji ljudi i mislim da ovaj grad zaslužuje nešto posebno. Ako bih se jednog dana ukazala velika prilika u Zagrebu, razmislio bih, ali ne pod svaku cijenu. Uvijek sve vodi u Zagreb, a mi s istoka Hrvatske, točnije iz Slavonije i Baranje, često smo zapostavljeni. Želim baš ja biti predstavnik naše Slavonije i Baranje.

Kakvi su vaši planovi – vidite li sebe više u razvoju cvjećarstva, suradnjama s poznatima ili možda u otvaranju novih poslovnih projekata?

Trenutno mi je fokus na razvoju Floriste i cvjećarstva. Suradnje s poznatima dolaze same od sebe, a za nove projekte uvijek imam ideja, samo čekam pravi trenutak da ih pokrenem.

Na koji buket koji ste radili najponosniji?

Iskreno, teško je izdvojiti jedan. Ali uvijek sam posebno ponosan na XXL bukete jer zahtijevaju najviše truda i kreativnosti, a reakcije ljudi su nevjerojatne.

Kada je riječ o biljkama – jeste li jedna od onih osoba kojima je stan pun biljaka ili ljubav prema cvijeću ostaje isključivo u poslovnom smislu?

Stan mi je daleko od džungle (smijeh). Imam par biljaka, ali moja ljubav prema cvijeću uglavnom ostaje u poslu. Radim s njim svaki dan, pa mi doma više paše malo minimalizma.

Koju biljku biste preporučili ljudima kojima ‘‘kućne biljke’’ nikada ne uspijevaju?

Definitivno zamioculcas, poznatiji kao “biljka koja preživi sve”. Minimalno traži, a izgleda odlično. To je biljka koju teško možete ''ubiti''.

POGLEDAJTE VIDEO: I zeleno može biti biznis! U Hrvatskoj postoji hotel gdje možete ostaviti biljke kad idete na odmor. A da prežive!