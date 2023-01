Folk pjevačica i reality zvijezda, Olivera Matijević, za Scenu je komentirala medijske napise o njenoj romantičnoj vezi s nogometašem Joškom Gvardiolom.

"Zašto vi Joška ne pitate za mene. Ja uvijek kažem: 'Nije, nije', a ono tamo: 'Je, je'. Trebali bi stvarno kontaktirati njega jer svaka priča ima dvije strane. Trebali bi to ispitati, zanimljive su to teme", rekla je Olivera koja je na pitanje novinara jesu li u kontaktu rekla: "Nemam komentara".

Istaknule je i kako je živcira što je javnost poznaje po navodnim ljubavnim vezana i aferama, no ne i zbog njenog pjevačkog talenta.

"Kad utipkaš moje ime, prvo izađe vijest da sam s Joškom Gvardiolom. Moje ime se samo pamti s kim sam bilo. Baš bezveze. Zato i ne objavljujem s kim sam u vezi", rekla je Olivera.

Podsjetimo, nedavno je slučajnom objavom na Instagramu potaknula glasine da je trudna. Naime, uz fotografiju iz kineskog restorana poručila je: "Jedemo za troje".

Tom je prilikom, također za Scenu, komentirala kako nije u pitanju trudnoća, no da joj se čini da bi ove godine ipak mogla pred oltar s partnerom kojeg već dugo krije od očiju javnosti.

"U sretnoj sam vezi i ljubavi. I ptice na grani to znaju. Ma da se mnogi pitaju je li moja ljubav i dalje aktualna, jer ništa ne objavljujem na društvenim mrežama. Kad je objavljeno da sam u vezi s hrvatskim reprezentativcem, žene su poludjele. Društvene mreže su čudo. Kakve ja poruke danas dobivam, to je strašno. Zato izbjegavam objavljivati išta što se tiče ljubavi. Što manje ljudi zna, veza će ti biti sretnija. Žene kad nešto saznaju krenu te maltretirati, napadati tvog dečka. Mojem partneru su slale poruke. Sve sam to osjetila na svojoj koži, zato o svojoj ljubavi ne govorim javno", priznala je Zadranka.