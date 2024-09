Okrenula leđa slavi pa nestala s estrade: Gdje je danas kovrčava Iva iz Zabranjene ljubavi?

Glumac Marin Knežević koji je svojedobno glumio homoseksualca u "Zabranjenoj ljubavi", odustao je od glume u istoj jer nije mogao podnijeti zafrkanciju okoline. Njegova kolegica, Marija Kobić, koja je u seriji igrala Ivu, krajem 2007. godine napustila je glumačku ekipu jer je odlučila putovati zemljama Srednje i Južne Amerike do kolovoza 2008. Jedino je Petra Kurtela ostala vjerna glumi.

Ako ste svojedobno pratili jednu od najpopularnijih hrvatskih serija - 'Zabranjenu ljubav', onda se jako dobro sjećate skromne i neodlučne konobarice Ive koju je utjelovila Marija Kobić (40). Kada se pojavila pred kamerama, Marija je imala samo 19 godina, a u seriji se zadržala kroz tri sezone. Iako je u to vrijeme bila jako popularna, kovrčava Marija je odlučila napustiti svijet glume. Kamere i reflektore zamijenila je putovanjima, a ubrzo je postala članica Hrvatskog istraživačkog kluba koji organizira niz ekspedicija. Danas živi na relaciji - Zagreb, Bali i Dubai, a ljubav je pronašla u egzotičnim zemljama i jogi. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s putovanja, ali i one koje su povezane s vježbama. Iako o svom privatnom životu nikada ne priča, Marija je dugo u vezi s putopiscem Tomislavom Perkom. ''Polako počinjem shvaćati gdje sam, što sam, kako sam. Sjećaš se kad sam krenula k Tomislavu u Južnu Ameriku? Mnogi su govorili kako sam hrabra. Otići za nekim kog sam poznavala devetnaest dana i ostaviti sve za sobom. Ali ja ne mislim da sam bila nešto posebno hrabra. To je bilo skroz u mom stilu: putovanje, micanje, svakodnevne promjene i sad zasvrbe tabani kad se sjetim'', napisala je glumica. Kako danas izgleda bivša glumica - pogledajte u našoj galeriji.