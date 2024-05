Danas u 12:00, počela je prodaja ulaznica za koncert našeg drugoplasiranog na Eurosongu 2024., Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati. Fanovi su okupirali Eventim kako bi čim prije došli do ulaznica, pa su se nakon samo četiri minute potpuno rasprodale. Mnogi fanovi ostali su iznenađeni, no nisu jedini. Baby Lasagna šokirano se oglasio na Instagramu otkrivši kako mu je to nevjerojatno.

"Što?! Prvi show je rasprodan u četiri minute", rekao je iznenađeno Lasagna, pa najavio i drugi koncert.

"Dodali smo drugi show i bit će u prodaji na istoj stranici u 16:00. I dalje mi nije jasno. U četiri popodne, za sljedeći dan, na istom mjestu", najavio je iznenađeni Lasagna.

Foto: Instagram

Visoko na globalnoj ljestvici

Podsjetimo, nakon napredovanja do top 50 na Spotifyu, pjesma "Rim Tim Tagi Dim" trenutačno se drži visoko na petom mjestu na globalnoj viralnoj ljestvici od 50 hitova. Stadion Šalata bit će poprište velike produkcije, s brojnim gostima i iznenađenjima, pružajući Baby Lasagni priliku da oživi energične i spektakularne trenutke koji su osvojili svjetsku publiku proteklih tjedana.

Ulaznice za drugi koncert u prodaji su od srijede, 15. svibnja, od 16:00 sati u sustavu Eventim po cijeni od 25 eura, a Baby Lasagna se također obratio svojim fanovima na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Miljenik svih, favorit kladionica... Baby Lasagna doista je moralni pobjednik Eurosonga

