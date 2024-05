Najviše plasirani hrvatski predstavnik u povijesti Eurosong natjecanja, Baby Lasagna, održat će samostalni koncert na zagrebačkoj Šalati 12. rujna, a cijene ulaznica iznose 25 eura za sjedeća mjesta, a za doživljaj na VIP tribini treba platiti 45 eura.

Karte su rasprodane za samo - 4 minute. Baby Lasagna je ekspresno otkrio da je dodan još jedan koncert na Šalati.

Uz globalni hit s natjecanja i već objavljene pjesme poput "IG Boy" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos" čiji se izlazak očekuje prije koncerta na Šalati.

Nakon napredovanja do top 50 na Spotifyu, pjesma "Rim Tim Tagi Dim" trenutačno se drži visoko na petom mjestu na globalnoj viralnoj ljestvici od 50 hitova. Stadion Šalata bit će poprište velike produkcije, s brojnim gostima i iznenađenjima, pružajući Baby Lasagni priliku da oživi energične i spektakularne trenutke koji su osvojili svjetsku publiku proteklih tjedana.

Ulaznice su u prodaji od srijede, 15. svibnja, točno u podne u sustavu Eventim po cijeni od 25 eura, a Baby Lasagna se također obratio svojim fanovima na društvenim mrežama.

Brojni pratitelji na Instagramu, koji eksponencijalno rastu s njegovim uspjehom, oduševljeno su reagirali na ovu vijest.

"Ma odmah Arena Zagreb", poručio je jedan korisnik, s čim su se složili i mnogi drugi. "Molim te, napravi turneju i u Velikoj Britaniji, volio bih vidjeti tvoj nastup uživo", napisao je obožavatelj iz Velike Britanije.

"Bit će premala Šalata, odmah na Hipodrom", "Bolje Arena Zagreb, rasprodao bi ih šest do sedam", još su neki od komentara.

