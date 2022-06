Komisijskim vještačenjem Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu utvrđeno je da je smrt Vidoja Ristovića nastupila uslijed zapaljenja srčanog mišića. Kemijsko-toksikološkom analizom utvrđeno je da je Vidoje Ristović u trenutku smrti bio u stanju teške alkoholiziranosti, s 2,83 promila alkohola u krvi. Također je otkriveno da je konzumirao lijekove iz grupe sedativa, a koji nisu bili u toksičnoj koncentraciji, odnosno nisu bili u koncentraciji koja bi mogla izazvati smrt.

Sada se ponovno oglasio otac pokojnog Vidoja, te otkrio kako ima sumnje u rezultate obdukcijskih nalaza.

"Ne znam kako su se ti nalazi za mog sina pojavili kada su meni rekli u policiji da će se tek za dva mjeseca znati što i kako. Ja sam razgovarao s načelnikom UKP, koji mi je objasnio da se još uvijek ne može srediti sve. Vjerujte mi da ne znam kakvi su to nalazi i jesu li u redu. Sad ću se o svemu raspitati kako bih imao uvid u situaciju. Ne vjerujem da se nešto pojavilo, a da me nitko nije kontaktirao, valjda je i vama to nelogično", pojašnjava Miša za srpski Kurir.