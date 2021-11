Vruća tema današnjeg dana na društvenim mrežama je snimka jednog komada salame koju je objavila radijska voditeljica Ivana Mišerić.

Naime, ona je na svom profilu objavila snimku okrajka koji se zatekao među kriškama kupljene salame. Pritom je pitala pratitelje "misle li da je to ok" i uskoro je nastala prava rasprava na društvenim mrežama.

Ivana je za Index objasnila zašto je objavila tu snimku i zašto misli da prodavačica nije trebala ubaciti i taj komad salame.

"Mogla ga je dati, bez ikakvog problema. Samo smatram da je trebalo biti iskomunicirano da nije bilo moguće narezati kraj te nesretne salame i da će jedan dio biti u komadu. I to je to. Salamu nismo bacili."

'Salamu nismo bacili'

"Ovo je bila jutarnja radijska tema, sasvim obično životno pitanje koje je u eteru bilo vrlo detaljno objašnjeno, baš za one ljude koji će imati spremnu municiju i okrajak dočekati na nož! Instagram je bio samo ekstenzija priče i vizualna predodžba za naše slušatelje. To je poanta mojeg posla, da se čuju različita mišljenja i da ljudi debatiraju o bitnim i nebitnim stvarima, kao što to svi radimo i privatno... Ovo je jedna svakodnevna kavanska situacija koju bismo prokomentirali sa svojima doma. Kao loša kava u kafiću, zagoreni ćevap u restoranu ili spora birokracija", rekla je Ivana.

"Nakon Milanovićevog opuška, evo nam i okrajka", dodaje u šali.

"Jasno mi je da je ovo vrlo atraktivna tema jer navlači ljude da bace kontru, da ne kažem - slože se u mržnji. I razumijem da je vama to idealna priča oko koje se stvara 'talkabout'. Poštujem stav vaših čitatelja i imam pravo na njega jednako kao i oni, ne mislim da sam išta drugačija i ne želim robovati paroli 'moraš paziti što će ljudi reći' jer će pričati svašta. Neka se priča, tome služi javni prostor u moderna vremena. Od srca želim da ovaj okrajak bude najveća muka koja će nam se dogoditi", zaključila je Ivana.