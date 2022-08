Tijekom vikenda, tisuće stranica podnesaka iz višemjesečnih postupaka postalo je nezapečaćeno, pokazujući ono što su odvjetnici s obje strane suđenja htjeli izuzeti iz predstavljanja poroti.

Odvjetnici Amber Heard odbacili su sudske podneske, rekavši da je tim Johnnyja Deppa htio zlonamjerno sugerirati ili implicirati da je gospođa Heard jedno vrijeme bila eskort osoba.

Što bi bilo kad bi bilo

Nedavno otpečaćeni pretprocesni dokumenti iz slučaja klevete Depp protiv Hearda pokazuju kako odvjetnici Johnnyja Deppa pokušavaju spomenuti na sudu prijašnji posao bivše supruge Amber Heard kao egzotične plesačice, dok je njezin tim tvrdio da je njegov tim "zlonamjerno" sugerirao da je Heard eskort dama.

Prema New York Postu, sudski dokumenti detaljno su opisali jedan slučaj koji je uključivao Deppov tim koji je pokušavao objaviti 'gole slike' Heard i dokaze o Amberinom kratkom angažmanu kao egzotične plesačice godinama prije nego što je upoznala gospodina Deppa, a njezin tim je za to rekao: "Neozbiljno i zlonamjerno sugeriraju ili impliciraju da je gospođa Heard jedno vrijeme bila eskort." (Upoznala je Deppa dok je snimala film The Rum Diary iz 2011.)

Odvjetnici Amber Heard su rekli u svom podnesku u ožujku da je neprimjereno iznositi nerelevantne osobne stvari tijekom suđenja, koje se prenosilo uživo i na televiziji.

Amber se ne predaje

Prošli mjesec je sutkinja Penney Azcarate odbila zahtjev Amber Heard za poništavanjem suđenja.

Glumica je u međuvremenu započela žalbeni proces na presudu.

"Iako shvaćamo da će današnji podnesak zapaliti Twitter, postoje koraci koje moramo poduzeti kako bismo osigurali poštenje i pravdu", rekao je glasnogovornik Amber Heard o žalbi, dodajući da vjeruju da je sud napravio pogreške koje su spriječile pravednu presudu u skladu s prvim amandmanom.

Kao odgovor na to, Depp se suprotstavio žalbi Amber Heard. Reagirajući na Heardovu žalbu, Deppov glasnogovornik rekao je u izjavi koju je dobio Deadline: "Porota je poslušala opsežne dokaze iznesene tijekom šestotjednog suđenja i došla do jasne i jednoglasne presude da je sama optužena klevetala gospodina Deppa u više instanci. Ostajemo uvjereni u naš slučaj i da će ova presuda vrijediti."

Kada su 1. lipnja progovorili o ishodu svog spornog suđenja, Depp je rekao da se osjeća kao da mu je porota vratila život, dok je Heard rekla da bi presuda bila uspjeh za žene koje progovore.

“Najbolje tek dolazi i konačno je počelo novo poglavlje”, dodao je Depp. Heard je u međuvremenu rekla: "Srce mi je slomljeno što brdo dokaza još uvijek nije bilo dovoljno da se suprotstavi nerazmjernoj moći, utjecaju i utjecaju mog bivšeg supruga", piše People.