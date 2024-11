Odvjetnica Johnnyja Deppa otkrila zašto kakav je njihov odnos

Prije dvije godine, dok su oči javnosti bile uprte u suđenje Johnnyja Deppa i Amber Heard, pažnju nije privukla samo drama poznatog para već i Deppova odvjetnica, Camille Vasquez. Spekulacije o mogućoj romantičnoj vezi između nje i poznatog glumca ubrzo su se proširile, ali Camille je nedavno pojasnila zašto se to nije dogodilo.

"Da razjasnimo, nikada nisam bila s Johnnyjem Deppom niti sam to željela. Mislim da je on divna osoba, ali nije moj tip", izjavila je Vasquez za New York Post. Dodala je i da su glasine bile toliko jake da je morala uvjeravati roditelje da ne postoji nikakva romantična veza s Deppom. Iako je njihov odnos ostao profesionalan, Camille je otkrila da su ona i Depp i dalje u redovitom kontaktu te gaje međusobno poštovanje.

Na pitanje zašto između njih nije došlo do romanse, Camille je pojasnila kako su shvatili da su, jednostavno, previše različiti.

Foto: Profimedia Deppova odvjetnica se pokazala nepropustljiva za plačljivo svjedočanstvo i emocionalno ogorčenje Amber Heard, bila je nemilosrdna u svom ophođenju prema glumici. U jednom trenutku ju je prekinula rekavši: "Još nema pitanja, gospođo Heard", a drugom prilikom ju je opomenula jer nije odgovorila na pitanje, piše Daily Mail.

"Sjećam se da sam nakon pola sata razgovora s njim pomislila da on gleda na svijet drugačije od mene. Mislim, on definitivno koristi drugi dio svog mozga, on je umjetnik," izjavila je odvjetnica.

Dodatno je otkrila kako još uvijek nije pogledala Pirati s Kariba, franšizu po kojoj je Depp najpoznatiji, te da je jedini njegov film koji je pogledala bio Chocolat iz 2000. godine. Camille, čini se, nije bila zaintrigirana Deppovim glumačkim radom toliko koliko njegovim karakterom, koji je tijekom suđenja mogao pokazati iz drugog ugla.

Podsjećamo, suđenje koje je pratila javnost diljem svijeta završilo je Deppovom pobjedom u tužbi za klevetu protiv Amber Heard, koja je tvrdila da ju je glumac napao fizički i seksualno u više navrata. Suđenje je bilo jedno od najpraćenijih u povijesti showbiza, često nazivano "suđenjem stoljeća".

Nakon presude, Camille je doživjela veliki uspjeh u svojoj karijeri. Odvjetnički ured Brown Rudnick, u kojem radi, promovirao ju je u partnericu, što je bio rezultat njezinog izvrsnog rada na slučaju.

