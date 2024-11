Odlazak legendarne autorice: Preminula Barbara Taylor Bradford

Britanska autorica bestselera Barbara Taylor Bradford, poznata kao "kraljica blockbustera", preminula je u 91. godini, potvrdio je njezin glasnogovornik. Taylor Bradford umrla je mirno u nedjelju u svom domu, okružena obitelji, nakon kraće bolesti.

Tijekom svoje plodne karijere, Taylor Bradford napisala je 40 romana, uključujući nezaboravni klasik "A Woman of Substance", koji je postao jedan od najuspješnijih romana svih vremena. Njezina su djela prodana u više od 91 milijun primjeraka, prevedena na više od 40 jezika i dostupna u 90 zemalja diljem svijeta.

Foto: Profimedia Barbara Taylor Bradford

Njezina posljednja knjiga, "The Wonder of It All", objavljena je prošle godine, čime je potvrdila svoj utjecaj na književni svijet do samog kraja.

Taylor Bradford je 2007. godine dobila titulu viteza Britanskog Carstva (OBE) za svoj doprinos književnosti. Njezino stvaralaštvo, obilježeno snažnim ženskim likovima i bogatim narativima, inspiriralo je generacije čitatelja i postavilo nove standarde u žanru suvremenog romana.

