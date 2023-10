Većina ima barem jedan detalj iz prošlosti koji smatra sramotnim, a ove su zvijezde odlučile podijeliti koje su to pjesme koje su ih obilježile za čitav život, prenosi Huffpost.

Pharell Williams

Pa se tako prvi na listi našao Pharrell s pjesmom 'Blurred Lines'. Pharell tvrdi kako u početku nije shvaćao koliko riječi pjesme zapravo utječu na žene jer je to u stvarnom životu način na koji se muškarci odnose prema ljepšem spolu, a to je upravo ono što ga je ostavilo bez riječi.

Taylor Swift

S druge strane, Taylor Swift koja je u posljednje vrijeme česta tema povodom njezine svježe romanse, spomenula je svoju pjesmu 'Picture to burn' u kojoj je zvučala lagano homofobično te je čak bila primorana maknuti jedan dio teksta kako bi pjesma zvučala 'blaže'.

Riječi su išle ovako: Idi i reci svojim prijateljima kako sam luda i posesivna. To je u redu, ja ću reći svojima da si gay.

Katy Perry

Svi se sjećamo pjesme 'I kissed a girl'? Katy Perry se ne može pomiriti s činjenicom kako je njezina pjesma s godinama sve manje popularna. S obzirom na to koliko se ljudi mijenjaju i koliko drugačije doživljavaju stvari, nije nimalo neobično što je njezina pjesma komentirana sa svih strana.

"Tada se nije pričalo o biseksualnosti. Da moram ponovno napisati tu pjesmu, vjerojatno bih je napisala nešto drugačije", rekla je Katy.

Lady Gaga

Lady Gaga je imala nešto drugačiju priču. Njezina je pjesma bila rezultat seksualnog napada te se ispričala što u to vrijeme nije znala drugačije, a smatrala je da je to bio jedini način njezinog izražavanja.

U pitanju je pjesma po imenu 'Do what you want with my body'.

Eminem

Poznati reper svima znan kao Eminem, u svojem je tekstu ipak malo pretjerao s riječima gdje je Stevena Tylera prozvao homoseksualcem jer nije postigao ništa.

"Mislim da je riječ kojom sam ga nazvao u toj pjesmi bila jedna od stvari za koje sam osjećao da bi ovo moglo biti predaleko. Jer u svojoj želji da ga povrijedim, shvatio sam da sam povrijedio i mnogo drugih ljudi", rekao je Emnem.

Black Eyed Peas

Black Eyed Peas nije se sramio nijedne svoje pjesme ili to barem nisu priznali, ali ono što je zanimljivo kako su imali ne tako poznatu pjesmu po imenu 'Let's Get Retarded' koja je dobila izuzetno negativne kritike.

"Kontekstom ove pjesme, nitko ne bi trebao biti uvrijeđen", rekao je Will.I.am.

Ipak, godinu dana kasnije nakon što je izdana pjesma, ponovno su je izdali, ali pod novim imenom i s novim tekstom pjesme. Riječ je o sad već izuzetno popularnoj pjesmi, a ime joj je 'Let's Get It Started'.

