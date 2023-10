Miroslav Škoro, poznati glazbenik i političar, iznio je nekoliko zanimljivih stavova u razgovoru za Happy FM.

Iako inače nije ljubitelj vrućina, ovog ljeta nije mario za radno vrijeme jer nije stajao. Prije svojeg gostovanja na radiju, Škoro je provodio pola radnog dana dostavljajući svoje vino u Zagrebu i okolici. Unatoč radu i angažmanu kao dostavljač, ne prestaje s glazbom, a trenutno snima pjesme i priprema duet s bendom Barabe, autora Nenada Ninčevića.

Osim toga, izrazio je želju da uskoro postane djed, iako se njegova djeca još nisu odlučila za taj korak.

Na pitanje o svojim stajalištima vezanima uz LGBTQ zajednicu, Škoro se opisuje kao "suvremeno konzervativan muškarac".

Govoreći o toj zajednici, ističe da podržava njihova prava, ali isto tako ističe važnost prirodnih zakona i zdravog razuma u odnosu na neka pitanja.

"Ne volim teror manjine nad većinom i kada se negiraju neke stvari koje su kako bih rekao prirodni zakoni i zdrav razum… Ako je dijete o kojem smo malo prije govorili posljedica odnosa muškarca i žene, ja nemam ništa protiv toga da vode ljubav dvije žene ili dva muškarca ili koliko god njih hoće, ali uvijek im treba suprotni spol da naprave dijete, ili barem njihove stanice… To je tako i tu se ne može ništa", zaključio je.

Škoro je također kazao kako smatra da je u Hrvatskoj potrebno stvarati kvalitetniju glazbu i privući publiku, a pritom ističe razliku između glazbe koja dominira u inozemstvu i onoga što se događa u Hrvatskoj.

"Mi, Hrvati, imamo jedan problem, a to je što u pjesmama imamo spor ritam i tužan tekst, a Srbi imaju tužan tekst i brz ritam, tekst im je kao policijski očevid i to ljudi vole…", komentirao je, pa nadodao: "Publika tu nije ništa kriva, publika ima novce, no proizvod mora biti zanimljiv – a trenutno, mi smo nezanimljivi."

Unatoč izazovima na hrvatskoj glazbenoj sceni, vjeruje u budućnost domaće zabavne glazbe i potiče mlade talente da se razvijaju, dok njegova karijera, između ostalog, može služiti kao primjer onoga što je potrebno za uspjeh.

''Ima puno talentiranih ljudi koji žele raditi, no ušli smo u vrijeme u kojem vladaju reality showovi, i ja sam bio dio njih, i tada su oni iznjedrili ljude poput Natali Dizdar, Saše Lozara, Nere Stipičević,… No te ljude treba netko preuzeti, netko tko će ih razvijati. Kod nas se to sve odvija da se podigne televizijski program. Mislim da tu ima dosta pucnjeva u prazno. Moramo ići naprijed, što je bilo bilo je i nadam se da će biti dovoljno pameti da tim talentiranim mladima ljudima, izvođačima i autorima damo šansu. Naravno da nedostaje Đorđe Novković, Zdenko Runjić, no tu imamo i Denisa Dumančića i Nenu Ninčevića, Zrinka Tutića, Huljića… Pa na koncu i mene", poručio je za kraj.

