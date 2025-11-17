Ma je li to Julia Roberts? Transformacija Marine Mamić zaprepastila je sve

Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija, Marina Mamić objavila je video u kojem se preobrazila u holivudsku glumicu Juliju Roberts (58), a rezultat je na Instagramu ubrzo postao viralan.

Na početku videa Marina odgovara na komentar pratitelja da nalikuje na slavnu glumicu, a zatim, uz pomoć šminke u videu u nekoliko sekundi postaje vjerna kopija zvijezde filma "Zgodna žena", uključujući prepoznatljiv osmijeh Julije Roberts.

Neki od komentara ispod objave su sljedeći: "Čak je i osmijeh na kraju pogođen u detalj, svaka čast!", "Predivno", "Bez šminke ne, ali sa šminkom apsolutno da."

Mnogi su istaknuli kako Marina Mamić uspijeva uhvatiti ne samo izgled nego i karakter osobe koju oponaša.

Podsjetimo, Marina je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, prikupivši više od 170 tisuća pratitelja. Osim što je brojnima poznata po iznimnim vještinama šminkanja, neki je također znaju po progovaranju o plastičnim operacijama. Marina je otkrila da se podvrgnula operaciji čeljusti i nosa, a fanovima je jednom prilikom pokazala kako je izgledala prije zahvata.

