Objava Bijele kuće izazvala lavinu šokiranih komentara

Bijela kuća objavila je na svom službenom Instagram profilu neuobičajenu blagdansku čestitku koja je u kratkom vremenu privukla veliku pozornost. Riječ je o ilustraciji na kojoj Donald Trump (79), predsjednik SAD-a, stoji ispred Bijele kuće s kapom Djeda Mraza, pokazuje znak “lajka”, a oko njega je istaknut natpis “Daddy’s home”. U službenom opisu stoji kratka poruka: “Kod kuće za blagdane.”

Od oduševljenja do gađenja

Objava je odmah izazvala burne reakcije i jasno podijelila korisnike društvenih mreža. Dok je jedni smatraju simpatičnom, drugi su je dočekali s negodovanjem.

“Zamislite da predsjednika zovete ‘taticom’. Ne, hvala”, napisala je jedna korisnica u komentarima. Druga je dodala: “Voljela bih da ovo mogu zaboraviti.”

Unatoč kritikama, mnogi pratitelji izrazili su podršku predsjedniku Trumpu i istaknuli da im se šaljivi blagdanski pristup svidio.

Melania pokazala blagdanski ugođaj

Istodobno, prva dama Melania Trump (55) predstavila je ovogodišnje blagdansko uređenje Bijele kuće. Tema dekoracija je “Dom je tamo gdje je srce”, a uključuje više od 10.000 plavih leptira, 51 okićeno božićno drvce i niz detalja raspoređenih po svakoj prostoriji. Svaka soba uređena je u različitom tonu, ali sve povezuje jedna poruka – toplina doma i obitelji.

