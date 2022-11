Urednica i voditeljica HRT-ove emisije "Fino i vino" Lana Pavić najavila je zaokret u svojoj profesionalnoj karijeri i objavom na Facebooku se oprostila od kolega i gledatelja.

Naime, Lanu smo od sredine travnja gledali u emisiji koja otkriva najljepše kutke hrvatske, ali i europske gastronomije, a prije toga bila je neizostavno lice i lifestyle emisije "Klub 7".

'Neću se prepustiti sjeti'

Gdje će nastaviti svoju karijeru Pavić je otkrila na svom Facebooku, a mnogi su joj u komentarima poželjeli puno sreće u daljnjem profesionalnom razvoju.

"Ovih dana završava jedna etapa moje TV karijere. Naime, uredničku palicu emisije Fino i vino prepuštam Mateji Domitrović Sabo, sigurna da redakciju ostavljam u pravim rukama.

Falit će mi susreti sa sjajnim i nesvakidašnjim sugovornicima iz Hrvatske i svijeta, kao i vrijeme provedeno s odličnim kolegama, na čelu s producentom Deanom Radinovićem. Vjerujem da smo u posljednje četiri godine postavili nove standarde i pružili priliku brojim predanim i vrijednim ljudima da kroz naše sadržaje predstave svoj rad", poručila je Pavić.

"Zahvalna sam na trenucima koje smo kao redakcija provodili zajedno, stvarajući, učeći i putujući svijetom. Svaki rastanak je težak, no neću se prepustiti sjeti s obzirom na to da me već od sljedećeg tjedna očekuje zahtjevan i uzbudljiv proces montaže dugometražnog dokumentarnog filma čija sam autorica, kao i brojne aktivnosti vezane uz stranku Centar.

Puno je lijepih stvari i planova koji čekaju realizaciju. Stay tuned", zaključila je za kraj Lana pred kojom je nova profesionalna etapa kojoj se neizmjerno veseli.