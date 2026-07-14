Nove fotografije bivšeg Bali-bega s plaže iznenadile obožavateljice: 'Je li moguće da je to on?'

Jedan od najzgodnijih turskih glumaca Burak Özçivit (41) koji je bio san gotovo svake žene, ovih je dana snimljen na odmoru u Bodrumu sa svojom djecom i suprugom glumicom Fahriye Evcen (40) te su obožavatelji primjetili jednu veliku promjenu. Omiljeni Bali-beg, iz serije Sulejman veličanstveni, dobio je nekoliko kilograma te umjesto isklesane figure, na fotografiji se vidi izraženiji trbuh.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. pic.twitter.com/6aOvclhDm1 — Populicc (@populicc) July 12, 2026

Njegov novi izgled ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni poručivali da izgleda sasvim prirodno te da je normalno da se s godinama mijenja, drugi su isticali koliko se razlikuje od razdoblja kada je kao Bali-beg slovio za jednog od najpoželjnijih televizijskih glumaca. , ''Normalno za čovjeka u braku s djecom'', ''Baš se promijenio'', ''Je li moguće da je to on?'', ''I on je samo čovjek'', komentirali su obožavatelji.