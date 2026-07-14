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U NEVJERICI /

Nove fotografije bivšeg Bali-bega s plaže iznenadile obožavateljice: 'Je li moguće da je to on?'

Nove fotografije bivšeg Bali-bega s plaže iznenadile obožavateljice: 'Je li moguće da je to on?'
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Foto: Philippe Farjon/Starface/Profimedia

Burak Özçivit, kojeg publika širom regije najbolje pamti po ulozi Bali-bega u seriji Sulejman Veličanstveni, ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog nove uloge, već zbog izgleda

14.7.2026.
15:12
Hot.hr
Philippe Farjon/Starface/Profimedia
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Jedan od najzgodnijih turskih glumaca Burak Özçivit (41) koji je bio san gotovo svake žene, ovih je dana snimljen na odmoru u Bodrumu sa svojom djecom i suprugom glumicom Fahriye Evcen (40) te su obožavatelji primjetili jednu veliku promjenu. Omiljeni Bali-beg, iz serije Sulejman veličanstveni, dobio je nekoliko kilograma te umjesto isklesane figure, na fotografiji se vidi izraženiji trbuh.

Njegov novi izgled ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni poručivali da izgleda sasvim prirodno te da je normalno da se s godinama mijenja, drugi su isticali koliko se razlikuje od razdoblja kada je kao Bali-beg slovio za jednog od najpoželjnijih televizijskih glumaca. , ''Normalno za čovjeka u braku s djecom'', ''Baš se promijenio'', ''Je li moguće da je to on?'', ''I on je samo čovjek'', komentirali su obožavatelji.

Burak OzcivitFahriye EvcenBali BegSulejman VeličanstvaniPromjena
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