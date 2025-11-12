Novak iznenadio priznanjem: 'Jelena je bila je u vezi s mojim prijateljem kada smo se sreli'

U svom posljednjem intervjuu s britanskim novinarom Piersom Morganom (60), Novak Đoković (38) govorio je o odnosu sa suprugom Jelenom (39) s kojom ima dvoje djece, sina Stefana (4) i kćer Taru (8).

Piersa su posebno zanimali detalji Đokovićevog braka. Naime, Novak je jednom prilikom za strane medije odnos s Jelenom opisao kao „ravan znanstvenoj fantastici“. „Ne sjećam se zašto sam to rekao, ali sigurno vjerujem u sudbinu. Jelena je igrala tenis, ali se nikada nismo sreli dok je ona igrala. Prije mene, bila je u vezi s drugim tenisačem, koji je moj prijatelj iz mladosti. Smiješno je kako se sve posložilo – prvi put sam za Jelenu čuo upravo od tog prijatelja koji je igrao u istom klubu kao i ja.“

Đoković se prisjetio i jednog posebnog trenutka iz regionalne lige: „Pobijedili smo u važnom meču, a on je ispod dresa imao bijelu majicu na kojoj je pisalo: 'Jelena, volim te, ovo je za tebe'. Svi smo se smijali i pitali se tko je ta Jelena – a ispostavilo se da je to bila ona“, rekao je.

"Bili smo u istom društvu"

Iako je Jelena prije njega bila u vezi s njegovim prijateljem, to nije spriječilo da se ljubav među njima rodi iz zajedničkog prijateljskog kruga. „Znali smo se preko zajedničkih prijatelja četiri, pet godina. Moj najbolji prijatelj išao je s njom u školu, bili smo u istom društvu, i onda smo počeli izlaziti kada sam se preselio u Monte Carlo.“

Morgan ga je u jednom trenutku upitao: „Znači, taj drugi tenisač je već raskinuo s njom?“ „Da. Nemoj me stavljati u tu poziciju. Jelena je otišla u Italiju studirati i tada smo počeli izlaziti. Ona je ljubav mog života.“ O bivšem dečku Jelene nije želio puno govoriti: „Sve je to sada daleka prošlost. Život svakog od nas otišao je svojim putem.“

