Glumac (21) koji se proslavio u hit seriji po prvi put pokazao novog dečka: 'Mjesec dana nas'

Mladi glumac Noah Schnapp, kojeg publika diljem svijeta najbolje poznaje po ulozi Willa u seriji Stranger Things, iznenadio je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Naime, 21-godišnjak je prvi put javno pokazao svog partnera, podijelivši fotografiju na kojoj zagrljen stoji s dečkom. Iako mu nije otkrio identitet, prizor je brzo privukao pažnju i izazvao brojne pozitivne reakcije.

Fotografija je snimljena s leđa, na krovu jedne zgrade, dok njih dvojica zajedno gledaju prema gradu u daljini. Naslonjeni jedan na drugoga, u jednostavnom, ali emotivnom trenutku, ostavili su snažan dojam bliskosti i povezanosti.

“Mjesec dana nas”, napisao je Schnapp uz fotografiju, dodavši emotikon crvenog srca.

2023. otkrio da je homoseksualac

Podsjetimo, glumac je početkom 2023. godine javno otkrio da je homoseksualac. Tada je podijelio kako je nakon dugog razdoblja skrivanja svoju istinu napokon priznao obitelji i prijateljima.

“Kada sam napokon rekao prijateljima i obitelji da sam gej nakon 18 godina skrivanja, oni su samo rekli: ‘Znamo’”, napisao je tada, što je dirnulo mnoge njegove obožavatelje.

Zanimljivo je i da njegov lik u seriji “Stranger Things” prolazi sličan put. Will je kroz sezone postupno otkrivao svoje osjećaje, a kasnije je postalo jasno da je zaljubljen u svog najboljeg prijatelja Mikea. Schnapp je ranije istaknuo kako mu je drago što je ta priča prikazana prirodno i postupno, bez forsiranja.

Njegova najnovija objava sada je dodatno oduševila fanove, koji su mu u komentarima uputili brojne poruke podrške i ljubavi.

