Njihova ljubavna priča je kao bajka: Doris Dragović i njezin suprug vole se više od 35 godina

Za Doris Dragović današnji dan je poseban – slavna pjevačica puni 64 godine, od kojih je više od 40 posvetila glazbi. Ova legendarna dama hrvatske estrade svojim moćnim glasom, elegancijom i karizmom osvojila je brojne generacije, a publika je i danas prati s jednakim oduševljenjem.

Rođena 16. travnja 1961. godine u Splitu kao Dorotea Dragović, Doris je odrasla u gradu pod Marjanom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Kći jedinica je Alice i Jakova Brace Dragovića. U djetinjstvu je sanjala o tome da postane učiteljica ili balerina, no život ju je poveo na pozornicu.

Jedan od najsjajnijih trenutaka njezine karijere dogodio se 1999. godine kada je na "Dori" pobijedila s nezaboravnom pjesmom Marija Magdalena, koju potpisuje Tonči Huljić. S tom pjesmom je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu i osvojila četvrto mjesto.

Ljubavna priča

Uz glazbu, njezin privatni život također je izazivao zanimanje javnosti, i to ponajprije zbog ljubavi između nje i njezina supruga, bivšeg vaterpolista Marija Budimira (60). Upoznali su se 1989. godine, a samo godinu dana kasnije, 28. travnja 1990., izrekli su sudbonosno "da" u crkvi Sv. Ante na Poljudu. Ubrzo su dobili sina Bornu, kojeg su, od prvog dana, čuvali podalje od javnosti i reflektora.

Foto: Pixsell/ Miranda Cikotic Doris Dragović i Mario Budimir

"Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima.Bila je to 1989. godina. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Doris ranije za Story, dok je Mario dodao: "Nije me osvojila nego doslovno oborila s nogu!".

Pripreme za vjenčanje Doris pamti po veselju, ali i po trudničkim mukama.

"Mario i ja smo se odlučili izreći sudbonosno 'da' 28. travnja 1990. godine. Sjećam se da je sve bujalo, novi život u meni i preda mnom. Sjećam se odlaska u Trst u šoping. Ja sam željela elegantnu, glamuroznu vjenčanicu, a Mario svečano odijelo. Naviknuta sam dobru kondiciju i okretnost vukla sam se po talijanskim dućanima. Vikala sam: 'Ne želim se udavati, želim spavati'. Prodavačicama sam uporno ponavljala da želim nešto ekstravagantno, a one su jadno blijedo gledale moj trbuh, shvaćajući moju nemoguću misiju", pričala je svojedobno za Arenu.

