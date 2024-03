Nives Celzijus uživa s kćeri u Švicarskoj: 'Da odmah upozorim ova dušobrižna piskarala...'

Glumica i pjevačica Nives Celzijus trenutno se odmara u švicarskim Alpama, a društvo joj pravi kći Taiša.

Na Instagramu je u videu objavila kako joj izgleda odmor: "I tako iskoristili mi školske praznike i došle malo u Švicu. Da odmah upozorim ova dušobrižna piskarala zabrinuta kako će jedna sretna razvedena žena i samohrana majka preživjeti u preskupoj Švici doputovale smo Ryanairom do Basela, sjele lijepo na bus, a potom na vlak do Berna. Vlak nas je koštao skuplje od avionske karte, ali ništa vi ne brinite, u Bernu nas čeka kuma i njena kuća, koja je zapravo naša kuća jer tako to funkcionira s kumama. Budući da smještaj ne plaćamo, obilazile smo najljepše znamenitosti, restorane i barove. Što da vam kažem, ove guze vole fina mjesta, iako nemamo novca za fino, radije sjedimo kući."

'Ode mjesečni minimalac u Hrvatskoj'

Pratiteljima je objasnila i tko je platio troškove: "Upoznala sam napokon i svog najvećeg fana u Švici kojeg smo pozvale na večeru, a ona nas je odlučila iznenaditi i rentati Ferrari. Ah te žene. Sutra smo posjetile spa, 85 franka po glavi pa pićence, večera i ups, ode mjesečni minimalac u Hrvatskoj. Ako se pitate tko sve to plaća, nekad ja, nekad kuma, a nekad njezin muž. Da ne pomislite kako je u Švicarskoj sve skupo, uživali smo u nekim aktivnostima za đ. Uživali smo u prirodi i igri."

Nives Clezijus pratimo i u seriji 'San snova' na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

