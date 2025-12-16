Nives Celzijus stala na kraj glasinama: 'Nikad u životu nisam bila u Rijadu'

Nives Celzijus (43), jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica i influencerica, ponovno se našla u središtu medijske pažnje zbog glasina koje je povezuju s poznatim nogometašem. Svojim je pratiteljima na Instagramu odlučila odgovoriti na sebi svojstven, kreativan i duhovit način.

U kratkom videu, Nives se osvrnula na komentare koji tvrde da potajno posjećuje nogometaša Marcela Brozovića u Rijadu, i to privatnim avionom koji on po nju navodno šalje. Nakon što je prikazala navedeni komentar, pjevačica je uz zagonetan osmijeh uzela svoju putovnicu te počela listati prazne stranice, jasno aludirajući na to da u njoj nema pečata koji bi potvrdili takva putovanja.

"Nakon što godinama slušam kako mi je podario prvo milijun, a nešto kasnije i dva, urbana legenda se nastavlja… Koliko puta sam bila u Rijadu od 2021. koliko je aktualna ova putovnica?! Nijednom. Još preciznije, NIKAD u životu!!!", napisala je odlučno u opisu objave, koristeći hashtagove poput #urbanlegend i #gossip.

Poznato je da je Nives, koja je karijeru gradila kao pjevačica, spisateljica i model, godinama bila u braku s nogometašem Dinom Drpićem, zbog čega je često bila predmetom medijskih nagađanja.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a mnogi su pohvalili njezin duhovit pristup. Ipak, jedan od komentara posebno se istaknuo i nasmijao mnoge: "Update info: nema PEČATA U PRIVATNIH AVIONA".

