Domaća pjevačica, glumica i književnica Nives Celzijus (43) zaintrigirala je javnost novom pjesmom upečatljiva naziva "Je, bo'me, je". Za duet s Prima bandom iz Kutine zaslužan je Jacques Houdek (43) koji je pjesmu napisao imajući upravo Nives na umu. Domaća pjevačica za Net.hr je otkrila kako je došlo do njihove suradnje, otkud inspiracija za naslov pjesme te s kojom pjevačicom s domaće scene bi htjela izvesti sljedeći duet.

Ovo je prva suradnja s Jacquesom. Kako je došlo do toga?

Jacques me kontaktirao i rekao da ima hit pjesmu koju je napisao baš za mene i da ga jednostavno ne smijem odbiti jer ako ja to ne otpjevam nema ideju tko bi to drugi mogao iznijeti. I jednostavno ga nisam mogla odbiti, pogotovo nakon prvog slušanja. Znala sam da je to to.

Pjesma ima dvosmisleni prizvuk. Što mislite kako će na to reagirati publika i kakve komentare očekujete?

Iskreno, ne vidim ništa loše u naslovu. Svatko će to tumačiti po vlastitom nahođenju. Jacques ima simpatičnu anegdotu kako je nastala pjesma. Naime, "Je, bo'me, je", izraz je koji koristi njegova punica i kada je pitaju je li bio poštar, ona odgovora: 'Je, bo'me, je'. To ih sve jako zabavlja i tako su došli na ideju da napiše meni pjesmu.

Spot je vrlo luksuzan. Jeste li sami birali outfite?

Outfite sam birala u dogovoru s redateljem spota Dariom Radišinom i mojom prijateljicom te suradnicom Sanjom Agić, koja mi često pomaže oko odabira boja kako bi se što bolje uklopili u cijelokupni stajling.

Možemo li reći da je glazba vaša najveća ljubav? Čak veća od književnosti ili glume?

Volim sve svoje poslove ravnopravno i ne bih se usudila reći da mi je ikoji draži. Svaki ispunjava neki drugi djelić moje ličnosti.

Možemo li očekivati još neki duet? S kim biste ga voljeli snimiti?

Budući da je ova pjesma duet, naredna će sigurno biti samostalna. A s kim bih htjela snimiti duet? S obzirom na to da sam uvijek u nekim muško-ženskim duetima, izabrala bih neku ženu. Možda Lidiju Bačić.

