Nives Celzijus u posljednjoj kolumni za Story dotakla se veze s bivšim dečkom koji ju je osvajao čak pet godina te joj je bio utjeha nakon razvoda s Dinom Drpićem.

Odbila je otkriti njegov identitet, no natuknula je da se radi o javnoj ličnosti iz svijeta nogometa.

"Sreli smo se 2009. godine u vrijeme moje najveće bračne idile, taman poslije jedne od utakmice moga tadašnjeg supruga. On je pak bio sa suparničkim timom i taj je dan pamtio kao fatalan. Ja ga nisam pamtila uopće. Ne čudi me jer nimalo nije bio tip muškarca kojeg bih zapazila. Ljepuškast u glavi, očiju boje Dinama, ali sitan, visinom tek koji centimetar viši od mene u štiklama. A voljela sam frajere koje mogu obgrliti nogama dok me dostojanstveno i s lakoćom nose po poželjnim lokacijama za sirove strasti u stanu", otkrila je Nives u prethodnoj kolumni.

Svakodnevno joj je slao poruke na Facebooku i pitao ju kako je. Isprva ga je smatrala "jadnim i napornim", no nekoliko godina kasnije, kada se razvodila od supruga, bio je njezin "spasitelj".

Ostali su dobri prijatelji

Iako je njezino priznanje izazvalo veliki interes javnosti, Nives i dalje odbija otkriti o kome se radi.

"Non quis, sed quid! Mislim da njegov identitet nije bio ključan za samu priču. A i za vrijeme naše ljubavi nastojali smo naš odnos zadržati u okvirima najbližih ljudi i prijatelja, ne želeći da postanemo javno dobro koje puštamo na procjenu i odobravanje nama nepoznatih i nevažnih ljudi. S obzirom da smo oboje javne ličnosti, svatko na svom području, znali smo da bi takva vijest bila prava poslastica za europske, možda i svjetske trač medije, te nismo htjeli narušavati našu intimu, pogotovo jer oboje imamo djecu. Što mi je drago jer smo i dan danas ostali dobri prijatelji. Pitanje da li bi ostalo tako da su nas mediji konstantno razvlačili po trač rubrikama na što on nije nimalo navikao jer je prilično sramežljiv i njegova javna pojavljivanja su uvijek i isključivo bila vezana uz karijeru i sport", napisala je za Story.