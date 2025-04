Nives Celzijus demantirala glasine o Zdravku Mamiću: 'Nikada u životu...'

Gostujući u emisiji "Special Happy Show" na Happy FM-u, Nives Celzijus još je jednom pokazala koliko je iskrena i otvorena. U zanimljivomrazgovoru s voditeljem Dinom Termanom, pjevačica i autorica dotaknula se brojnih tema iz privatnog i poslovnog života, ali posebnu je pažnju izazvao njezin komentar na urbanu legendu koja već godinama kruži – onu koja uključuje Zdravka Mamića i njezina bivšeg supruga Dinu Drpića.

Na pitanje koji mit o sebi bi najradije zauvijek razbila, Nives je odmah izabrala priču prema kojoj je upravo Mamić imao presudnu ulogu u njezinom dolasku u Dinamo i udaji za Drpića.

"Postoji urbana legenda da je Mamić jednom izjavio kako je on mene doveo u Dinamo i kao da me Dino oženi. Stvarno bih voljela znati tko je autor te gluposti. Zdravko to nikad u životu nije izjavio, tada se nismo ni poznavali i to nije istina", istaknula je Nives.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Nives Celzijus, Dino Drpić

Unatoč poznatoj burnoj prirodi Zdravka Mamića i njegovom osebujnom komunikacijskom stilu, Nives tvrdi da bivši šef Dinama nije sklon izmišljanju.

"On zna reći svakakve stvari, ima specifičan diskurs, ali ne priča laži. On je Dinu jako poštovao. Bez obzira na sve i na tu neku konfliktu situaciju koja se desila između njih, vjerujem da ga i danas poštuje. Po onome što ljudi govore, imam osjećaj da i prema meni ima jedan određeni respekt", objasnila je.

Osim o mitu s Mamićem, Nives jeu emisiji iskreno govorila i o djeci koju ima s Dinom Drpićem, o svojoj svestranosti, profesionalnim izazovima te još jednom pokazala da njezina karijera, jednako kao i osobnost, ne stane u jedan okvir.

