Od kad je u kinima film "Barbie", barbimanija je zavladala svijetom. I dok se u filmu pojavljuju razne barbike, jedna je odsutna, ona Beyonce Barbie, Da, dobro ste pročitali, kraljica scene dobila je svog minijaturnog klona, Barbie verziju Beyoncé.

Pjevačica je na svom Instagramu čak objavila dvije verzije svoje lutke u prepoznatljivim outfitima. Mini Beyonce u mikro traper hlačicama i velikom šeširu pozirala je s minijaturnim albumom svoje sestre, Solange. Barbie Beyonce isprobala je i outfite s albuma Lemonade.

POGLEDAJTE VIDEO: Barbie ili Oppenheimer?

Tko može zaboraviti Noć vještica 2016., kada su Beyoncé i Jay-Z odjeveni u Barbie i Kena?

Hello Magazine ističe kako nitko drugi do Blue Ivy Carter ima jedinstvenu Barbie lutku koja se sigurno nije prodavala ni u jednoj trgovini. Blue Ivy je na zabavi za rođendan u New Yorku dobila jedinstvenu Barbie optočenu dijamantima. Hello navodi da lutka vrijedi 80.000 dolara (skoro 72 tisuće eura), zahvaljujući ukrasu od "160 svjetlucavih dijamanata umetnutih u bijelo zlato". Proslava je također sadržavala preko 75.000 dolara vrijedne ružičaste i bijele ruže i rođendansku tortu od gotovo 2.000 dolara.