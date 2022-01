Eric Arthur Blair, poznatiji pod pseudonimom George Orwell, bio je engleski pisac i novinar koji nas je napustio na današnji dan, prije 72 godine.

Orwell je najpoznatiji po alegorijskom političkom romanu “Životinjska farma” i antiutopijskom romanu “1984”. Roman koji opisuje futurističko totalitarno društvo, doveo je do upotrebe pridjeva “orvelijanski” za opis mehanizma državne kontrole misli.

No, ovih 10 činjenica o njegovu životu ipak su manje poznate javnosti.

Orwellova prva riječ

Rođen je u britanskoj koloniji u Indiji, kao drugo dijete Richarda i Idae Blair. Njegov otac je bio britanski vojnik, a majka poslovna žena. Prva riječ koju je izgovorio bila je "zvjerski“ (beastly).

Nije poštovao autoritet

Nakon jednog semestra provedenog na fakultetu u Wellingtonu, Eric se preselio u Eton. U svojim je spisima zabilježio kako je u Etonu bio iznimno sretan jer mu je dozvoljavao određenu slobodnu, no s druge strane, manje je bio posvećen poslu. Neki tvde kako je bio loš student, a neki se kunu u to kako je bio među boljim studentima. Bilo je i profesora koji su njegovo ponašanje doživljavali kao nepoštivanje autoriteta.

Mrzio je imperijalizam

Nakon završetka studija u Etonu, u nedostatku novca, Orwell se 1922. godine pridružio Indijskoj kraljevskoj policiji u Burmi. Dao je ostavku i vratio se u Englesku 1928., zamrzivši imperijalizam.

Naklonjen engleskoj tradiciji

Svoj je pseudonim, George Orwell, počeo koristiti 1933. godine, dok je pisao za časopis "New Adelphi". Tim je pseudonimom naglasio svoju naklonost prema engleskoj tradiciji. Naime, George je svetac zaštitnik Engleske, dok je rijeka Orwell u Suffolku jedan od omiljenih dijelova Engleske.

Bio je socijalist, ali i socijaldemokrat

Iako je bio protivnik svakog autoritarizma i totalitarizma, isto tako nije ni bio zagovornik ekonomskih sloboda. Vjerovao je u socijalnu pravednost i redistribuciju bogatstva, snažno se protivio britanskim konzervativcima i liberalima u parlamentu koje je često kritizirao.

Bio je antifašist

Sudjelovao je u Građanskom ratu u Španjolskoj 1930-ih, na strani republikanaca, komunista i socijalista, a protiv fašista. Dobrovoljno se pridružio odredima komunističke Internacionale koja je okupljala antifašiste iz cijele Europe. U tom je ratu ranjen nakon čega se vratio u Englesku, a sve je opisao u kratkom eseju "Ranjen od fašističkog snajpera", kao i u knjizi "Kataloniji u čast". Dobrovoljno se u vojsku prijavio i kad je počeo Drugi svjetski rat, no baš je zbog ozljede iz Španjolske odbijen. Umjesto toga, dobio je posao kao ratni propagandist na državnoj televiziji BBC.

Bio je antikomunist

Prema Orwellu, Staljinov SSSR ne predstavlja ono što bi socijalizam trebao biti. Likovi u njegovoj "Životinjskoj farmi" inspirirani su tadašnjim događajima iz sovjetske Rusije. Honorar od "Životinjske farme" donio mu je solidan dohodak prvi put u životu. Britanskoj vladi je dao popis 37 engleskih pisaca za koje je smatrao da favoriziraju komunizam.

Bio je pod prismotrom tajne policije

S obzirom na to da je Orwell bio socijalist i da je sudjelovao u španjolskom Građanskom ratu, bio je na popisu osoba za koje se smatralo da pripremaju komunističku revoluciju, bio je pod prismotrom tajne policije upravo u trenutku kada je pisao o državi koja nadzire stanovništvo.

Njegova su djela bila zabranjena

Iako je danas najpoznatiji upravo po djelima "Životinjska farma" i "1984.", ta su djela u isto vrijeme bila zabranjena u nekim dijelovima SAD-a i SSSR-a.

Bio je homofob

Javno je i otvoreno pljuvao homoseksualce, no to tada nije bilo neobično. Naime, u prvoj polovini 20. stoljeća to je bio prevladavajući stav i u znanstvenim krugovima, kada se vjerovalo da je homoseksualnost nekakav psihički poremećaj i društvena anomalija koja se treba liječiti ili iskorijeniti iz društva.