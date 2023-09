U utorak su diskografske kuće Geffen i UMe najavile da će treći i posljednji album "In Utero" legendarnog grunge-rock benda biti ponovno objavljen za njegovu 30. godišnjicu kasnije ovog mjeseca u nekoliko novih izdanja prepunih neobjavljenih pjesama i fotografija. Bit će ponovno objavljen 27. listopada.

Izvorno objavljen 1993. kao album s 12 pjesama, "In Utero" je označio Nirvanin prvi projekt koji je debitirao na vrhu Billboardove Hot 100. ljestvice. Izlazi 8 LP super deluxe box seta, 5 CD super deluxe box seta, 1 LP + 10" izdanje, 2 CD izdanja i digitalno super deluxe izdanje, piše People.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Svaka super deluxe verzija sadrži ukupno 72 pjesme, uključujući 53 neobjavljene pjesme koje se sastoje od dva koncerta uživo održana oko izdanja "In Utero — Live in Los Angeles iz 1993." i "Live in Seattle" iz 1994., posljednji nastup benda u rodnom gradu — i šest drugih pjesama uživo izvedenih oko isto vrijeme u Rimu, Springfieldu i New Yorku.

Poslastica za fanove

Fizički primjerak In Utero Deluxe Editiona uključivati će i knjigu od 48 stranica tvrdog uveza s do sada neobjavljenim fotografijama, fanzin na 20 stranica, litografiju plakata turneje po Los Angelesu umjetnika Hot Rod Coopa, letke za svirke i mnoštvo drugih memorabilija, piše Variety.

"In Utero" je treći album benda — koji čine Kurt Cobain, Krist Novoselic i Dave Grohl — i nažalost postao je posljednji album koji su ikada zajedno stvorili, jer je Cobain umro od samoubojstva u svom domu u Seattleu nakon dugotrajne borbe s drogama i depresijom u dobi od 27 godina 5. travnja 1994.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U intervjuu za Rolling Stone 2013., Grohl je otvorio priču o stvaranju albuma i zašto mu je postalo teško slušati njegove pjesme. "Album treba slušati onakav kakav je bio na dan kad je izašao. To je moj problem s pločom. Prije sam ga volio slušati. I zbog toga više ne volim", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Frontmen Foo Fightersa je nastavio: "Za mene, ako ga slušate bez razmišljanja o Kurtovoj smrti, mogli biste shvatiti izvornu namjeru ploče. Kao moja djeca. Oni znaju da sam bio u Nirvani. Oni znaju da je Kurt ubijen. Nisam im rekao da se ubio. Imaju 4 i 7 godina. Dakle, kada slušaju "In Utero", imat će onu svježu perspektivu – izvornu namjeru albuma, kao prvi slušatelj.”

"Jednog dana će saznati što se dogodilo. I to će to promijeniti. Za mene jest", dodao je Grohl.