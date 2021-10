Dave Grohl, nekadašnji bubnjar Nirvane, morao se dvaput nositi s viješću o smrću Kurta Cobaina.

U novim memoarima "The Storyteller: Tales of Life and Music" roker se prisjetio poziva koji je dobio nakon što se frontmen Nirvane predozirao heroinom u hotelskoj sobi u Rimu 3. ožujka 1994. Tada mu je rečeno da je Cobain preminuo, prenosi NY Post.

"Moja koljena su popustila i ispustio sam slušalicu dok sam padao na pod spavaće sobe. Prekrio sam lice rukama i počeo plakati. Otišao je. Više nije bilo sramežljivog, mladog tipa koji me ponudio jabukom na našem prvom susretu na aerodromu u Seattleu. Mog tihog, povučenog cimera s kojim sam dijelio maleni stan u Olympiji. Više nije bilo voljenog oca koji se svaku noć prije koncerta igrao sa svojom predivnom, malenom kćeri. Obuzela me dublja tuga nego što sam ikad mogao zamisliti", napisao je 52-godišnji Grohl u knjizi.

Međutim, duboka tuga pretvorila se u golemo olakšanje nakon što je dobio drugi poziv u kojem mu je rečeno da je Cobain zapravo živ i da će se izvući.

Nije mogao pravilno tugovati

Ipak, samo mjesec dana kasnije Grohl je ponovno prošao kroz istu traumu, kada je vijest o Kurtovom samoubojstvu 8. travnja 1994. obišla svijet.

"Ovoga puta je zaista otišao. Nije bilo drugog poziva u kojem su se ispravili i izokrenuli tragediju. Vijest je bila konačna", napisao je slavni glazbenik.

Budući da je izgubio kolegu iz benda dva puta u 30-ak dana, tvrdi kako nije mogao pravilno tugovati.

"Tuga je zapela negdje duboko u meni, blokirana traumom koju sam doživio mjesec dana ranije i koja me ostavila u stanju sukobljene emocionalne zbunjenosti. 'Empatija', napisao je Kurt u svojoj oproštajnoj poruci i nekoliko puta sam preklinjao srce da osjetim bol koju je on osjećao. Tražio sam srce da se slomi. Pokušao sam obrisati suze s očiju dok sam proklinjao zidove koje sam izgradio tako visoko i koji su me sprječavali da osjećam ono što sam očajnički trebao osjećati", napisao je Grohl u memoarima.