NINA BADRIĆ PROGOVORILA O LJUBAVI: ‘Nikad nisam prva prišla muškarcu, mene su uvijek osvajali’

Nina kaže da je muškarac može odbiti neiskrenošću, lažima i glumatanjem da mu je svejedno

Pjevačica Nina Badrić za magazin Story. otvorila je dušu i progovorila o ljubavi te otkrila gdje je nestao njezin vitez na bijelom konju. Priznala je da je borbenost naslijedila od majke koja je sa svim izazovima znala uhvatiti u koštac. “Od majke sam preuzela snagu. Moja majka je osebujna žena, fajterica, iznimno duhovita i snažna osoba koja nema straha ni pred čime. Divim joj se. Iako ima 73 godine, britka je i vitalna kao curica. Nikad ne kuka, sve joj odgovara, a meni nikad nije pripisala status zvijezde”, rekla je Nina.

Tvrdi da je još nitko nije osvojio

Iako ima i dobar izgled i blistavu karijeru, i dalje je sama. “Nikad nisam prva prišla muškarcu. To i ne znam. Mene su uvijek osvajali. Točnije… pokušali osvojiti. Da me netko osvojio, s njim bih i ostala”, rekla je. Nina je u listopadu prošle godine raskinula zaruke s Tinom Bralom, poduzetnikom iz Livna s kojim je bila godinu dana u vezi.

“Najgore što mi se znalo dogoditi jest kad je moj muškarac prestao biti vitez, zaštitnik mog srca. Kada nije iskren. Kada prosipa laži. Kada se pravi da mu je svejedno i kada me uzima zdravo za gotovo, a još gore je kada to sve shvati prekasno. Takvim ne dajem drugu”, objasnila je.

Ne gubi nadu

Nina iza sebe ima i propali brak s Bernardom Krasnićem od kojeg se razvela 2012. godine. Unatoč ljubavnim brodolomima, Nina je i dalje optimistična. “Ne treba čovjeka suditi prema lošim iskustvima. To treba zaboraviti. To je prošlost i na to se ne treba osvrtati. Ima itekako prekrasnih muškaraca. Može se samo vjerovati dobroj i poštenoj osobi, nije važno je li muškarac ili žena. Treba gledati u nečiju dobrotu. I kad nađemo takvu osobu, to je neprocjenjivo”, zaključila je.

