ZASLUŽENI ODMOR /

Nina Badrić otputovala na egzotičnu destinaciju pa oduševila fanove prirodnim izgledom

Nina Badrić otputovala na egzotičnu destinaciju pa oduševila fanove prirodnim izgledom
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Njezin prirodni izgled oduševio je obožavatelje koji su je u komentarima obasuli komplimentima

14.1.2026.
9:23
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić (53), početak 2026. godine odlučila je provesti daleko od hladnoće. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da uživa na egzotičnoj destinaciji, podijelivši niz fotografija i snimki s pješčanih plaža karipskog otoka Angvila. Kratkom porukom "Odmor može početi" dala je naslutiti da je pred njom period opuštanja nakon iznimno uspješne i radne godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajski prizori i oduševljeni obožavatelji

Na glavnoj fotografiji objave, Nina pozira u krupnom planu, s osmijehom na licu i cvijetom zataknutim iza uha, dok u pozadini sunce obasjava palme i tirkizno more. Njezin prirodni izgled oduševio je obožavatelje koji su je u komentarima obasuli komplimentima. Poruke poput "Ljepotica", "Uživaj, sunčeko" i "Koja preljepota na čelu s predivnom Ninom" samo su neke od brojnih pozitivnih reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava uključuje i nekoliko kratkih videozapisa koji dočaravaju idiličnu atmosferu: prizore pješčane plaže, umirujuće zvukove valova i pogled s terase na beskrajno plavetnilo Karipskog mora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovaj bijeg na Karibe dolazi kao zasluženi predah nakon vrlo aktivnog razdoblja za Ninu Badrić. Novu 2026. godinu dočekala je radno, nastupom za svoje obožavatelje na Viru, a prethodna godina bila joj je obilježena velikim uspjehom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

