Pjevačica Nina Badrić (51) je nedavno posjetila Ostuni u Italiji, gdje uživa u ugodnom društvu. Nina je dijelić atmosfere s putovanja podijelila na društvenoj mreži, no svima u oko upao je muškarac s kojim je pjevačica pozirala.

Sreći nije bilo kraja

Nina je imala priliku družiti se s glumcem Markom Harmonom (72) koji je bio glavna zvijezda serije NCIS. Pjevačica je njihovu zajedničku fotku objavila na društvenoj mreži i izazvala oduševljenje mnogih.

"Kad nabasam na specijalnog agenta NCIS pa mu udijelim par savjeta", napisala je Nina.

Pratitelji poludjeli

"Wow", "Moj omiljeni glumac Gibbss", "Obožavam tu seriju", "Gdje si ga našla?", "Blago tebi", "Ma vidi njega, gdje si na njega naletila?", pisali su oduševljeni fanovi.

Podsjetimo, Harmon je najpoznatiji po ulozi Leroya Jethroa Gibbsa u seriji NCIS. Pojavio se u raznim televizijskim ulogama od ranih 1970-ih. Glumio je u filmovima kao što su "Summer School", "Prince of Bel Air", "Stealing Home", "Wyatt Earp", "Fear and Loathing in Las Vegas", "Freaky Friday" i "Chasing Liberty".

