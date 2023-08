Nina Badrić ne priča često o privatnom životu, ali sada je u jednom intervjuu za Hype TV pričala o ljubavi, godinama i standardima ljepote.

Odgovorila je na pitanje: "Narod pita kad će se ponovno udati Nina Badrić?"

Foto: Instagram Foto: Instagram Nina Badrić

"Ne znam, pitajte narod. Ja pitam narod. Nemam pojma. Nemam pojma da li ću se ponovo udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek prije nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile odavno. Da sreća zaista zavisi od nas, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Sama sam sebe stvorila, ja sam jedna od onih "self made" žena", rekla je Nina u intervjuu za "Hype" i dodala:

"Lijepo mi je u životu, ne mislim da ću biti uskraćena ako se udam drugi put. Ne daj Bože da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu biti sahranjena s tim frajerom. Tko je netko zgazio žar, drugi put je pametniji", kaže Nina i dodaje kako život počinje u 50-ima.

"Ranije su žene tih godina bile bake, izvinjavam se sebi i svima u tim godinama, ali sam mislila da su jednom nogom u grobu. A danas se osjećam nikad bolje", dodala je.

"Nikada se u životu nisam udebljala niti smršavila 20 kilograma. To je ogromna kilaža. Ja jesam izgubila na kilaži, ali to je neznatno, nije ni 10, a kamoli 20 kilograma. Ono što mi je zanimljivo jest da se od prvog dana karijere secira moj izgled i težina, zahvaljujem se svima koji toliko brinu o mojoj kilaži", rekla je ona.

Nina je dalje govori da se od žena s javne scene očekuje da budu savršene, a to je teror koji, kako kaže, ona uspješno razbija. Također je uvjerena da su u današnje vrijeme očekivanja nerealna kada je ljubav u pitanju.

"Mislim da su nas iskvarili holivudski filmovi, tamo su nerealne scene pune fikcije. Svi očekujemo holivudske filmove od partnera. Takve stvari ne bismo smjeli gledati, u nekim stvarima ljudi moraju biti realniji. Svaka ljubav koja nije prava je propala priča. To su godine koje negdje nedostaju, u kojima radite određene stvari zbog društva da biste se uklopili. Danas je vrijeme izolacije i usamljenosti, ljudi ne znaju komunicirati jedni s drugima, ne samo muškarci već i žene. Žene su postale agresivnije, muškarac gubi funkciju lovca koji treba zavoditi, pa očekuje da žene zavode njega. Ja to ne znam, mene su uvijek zavodili, tu sam bila "old school", pa makar dama sjedila sama", bila je jasna Nina.