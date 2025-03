Marija Šerifović o Danu žena i sinu: '8. ožujka konačno ima smisao...'

Srpska pjevačica Marija Šerifović obratila se svojim fanovima povodom Dana žena sa emotivnom porukom koja je u trenutku postala viralna. Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju na kojoj pozira sa sinom u naručju, držeći crvenu ružu u ruci, a uz to je napisala tekst koji je mnoge dirnuo.

''8. ožujka konačno ima smisao. Moj najljepši život, moje najdraže sunce, moj najljepši dječak, moje zeleno oko - volim te do neistraženih galaksija'', napisala je Marija.

Podsjećamo, Marija je 2. prosinca 2023. dobila sina Marija putem surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za 24sata, prije nekoliko mjeseci osvrnula upravo na majčinstvo i kako se snalazi u toj ulozi.

"S obzirom ma to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema. Primijetila sam da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao spužvica - jako je to sve čudno. Sama sebe promatram pa pratim te promjene i shvaćam da, bez obzira što su to mala bića od par mjeseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja", izjavila je.

Odgovorila je i na pitanje što će joj biti najbitnije naučiti svoje dijete u svijetu u kojem živimo.

"Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno", rekla je Marija.

