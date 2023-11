Nina Badrić (51) je na društvenim mrežama pokazala svoju odjevnu kombinaciju, a pratitelji su joj poručili da nikada nije bolje izgledala.

Pjevačica je u Zrenjaninu zablistala u ružičastom odijelu sa šljokicama, koje je upotpunila svjetlucavim štiklama brenda Aquazzura, čija cijena se kreće od 990 eura.

Njezina svečana modna kombinacija se svidjela njenim pratiteljima koji su ju pohvalili u komentarima: "Nikad bolje nisi izgledala."

"Kad je netko kulturan, on to ima u sebi i to se vidi iz aviona", "Stajling na visokom nivou", "Ljepoto, uvijek si divna i prekrasna žena", glasili su neki komentari.

Nina je u opisu videa s nastupa u Zrenjaninu napisala: "Pustite me da pretjerujem", a njeni obožavatelji koji su bili na koncertu su joj poručili da im je bilo super.

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Badrić: 'Ja se ponosim svojim godinama. Ne skrivam se, ne bježim od njih.'