Nakon što je Baby Lasagna odnio pobjedu na Dori 2024. te će Hrvatsku predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Švedskoj, pored brojnih čestitki koje je dobio povodom svoje zaslužene pobjede, dobio je jednu i od pjevačice Nina Badrić.

"A sad ti od srca želim da rasturiš i Europu! Sretno Baby Lasagna", pisalo je u Nininoj objavi na njezinom Instagram Storyju gdje je u pozadini svirala njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' koja mu je donijela pobjedu na Dori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim Nine Badrić, na pobjedi mu je čestitala i pjevačica Severina.

"Dušo, divan si. Sve ti želim, i sreće i svega. Navijali smo za vas cijelo vrijeme", bile su njezine riječi te je nastavila: "Navijali smo svi za Baby Lasagnu, volimo našu talentiranu djecu", poručila je Severina, a Baby Lasagna joj je pružio ruku te priznao da je njezin veliki fan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon pobjede se oglasio i sam Baby Lasagna koji je za svoju pobjedu rekao da nije vjerovao da će se dogoditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim, ne volim to toliko, svega ovoga što se događa nisam najveći fan, ali u redu i to ću odraditi onako hrabro zbog ljudi koji su glasali, vjerovali u mene i molili za mene. Nisam vjerovao, nisam još razumio kako funkcionira glasovanje. Ali sam sam sebe uvjeravao da nije gotovo dok ne čuješ to ime Baby Lasagna, nije gotovo", rekao je Baby lasagna na konferenciji za medije koji s pjesmom 'Rim Tim Tagi Tim' Eurosongu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Što je zapravo Baby Lasagna? Glazbenik konačno progovorio o svom neobičnom imenu