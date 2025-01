Zvijezda '80-ih viđena u kupovini s asistentom: Ovako sada izgleda

Glumica i bivši model Cybill Shepherd (74), poznata po ulozi u seriji "Slučajni partneri", englekog naziva "Moonlighting", u kojoj je glumila uz Brucea Willisa viđena je tijekom kupovine namirnica u Los Angelesu. Hodala je uz asistenta, a izgledala je neprepozatljivo.

Bila je odjevena u plavu košulju, u kombinaciji s trapericama i udobnim tenisicama. Njezin izgled upotpunila je punđom, a kako bi se zaštitila od sunčevih zraka, na nosu je nosila sunčane naočale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumica je postala poznata ulogom u popularnoj seriji "Slučajni partneri" koja je trajala četiri sezone, i to od 1985. do 1989. godine. Serija je osvojila 16 nominacija za prestižnu nagradu Emmy.

Foto: Profimedia

Također je bila pionir u žanru koji je kombinirao dramu i komediju, a poslužila je kao inspiracija za mnoge kasnije projekte. Cybill Shepherd, glavna glumica, osvojila je dva Zlatna globusa za svoju izvedbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevjerojatna kemija između glavnih glumaca bila je očita na setu i gledateljima, no iako su bili bliski na ekranu, njihov odnos nikad nije prešao granicu stvarnog života.

Foto: Profimedia

"Tijekom karijere su me nazivali kučkom, egocentričnom luđakinjom, razmaženom divom, optuživali za profesionalnu paranoju i megalomaniju te vrijeđali na načine zbog kojih bi im u mom rodnom Memphisu isprali usta sapunom, a sve samo zato što sam odbila poslušnost. Uvijek sam jasno izražavala svoje mišljenje, a ono je bilo da je ženama u filmskoj industriji jako teško. Mnogo teže nego muškarcima. Žene nakon četrdesete u filmskoj su industriji uglavnom postajale nevidljive", napisala je u svojoj autobiografiji pod nazivom "Sybill Disobedience: How I Survived Beauty Pageants, Elvis, Sex, Bruce Willis, Lies, Marriage, Motherhood, Hollywood, and the Irrepressible Urge to Say What I Think".

Foto: Profimedia

Nakon što je dijagnoza Brucea Willisa postala javna, Shepherd je na lijep način govorila o svom bivšem kolegi s seta dok je sudjelovala na gala večeri Race to Erase MS u Los Angelesu u svibnju 2022. godine.

Podsjećamo, Bruce je s bolesću dijagnosticiran još u ožujku 2022. godine. Njegova je obitelj tada javno obznanila da pati od afazije te da se zato mora umiroviti. Njegova dijagnoza frontotemporalne demencije javno je objavljena 2023. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo kako prepoznati neizlječivu bolest od koje boluje megazvijezda Bruce Willis