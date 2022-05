Odvjetnica Sara Papaz je izjavila da pravo na nasljedstvo prerano preminulog Vidoja Ristovića imaju udovica Nikolina Pišek i kćeri pokojnika, Matea i Una Sofija, piše Kurir.rs. Ta prava bi imala Vidojeva obitelj da je on imao imovinu na svoje ime, ali to nije slučaj.

Imovina je od Viktora Ristovića

Stan u Beogradu u kojem je živio s obitelji nije njegov već se vodi na ime njegova oca Viktora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, a tu informaciju je i Viktor potvrdio ovih dana.

"Sva imovina mog sina je na moje ime, ne znam samo zašto se o tome sada priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Izgubio sam sina, ne razmišljam o imovini. Što se podjele imovine tiče, sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate. Ne zanima me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem" rekao je Miša Grof, piše mondo.rs.

O imovini Vidoja Ristovića se raspravljalo i prije njegove sahrane, o tome tko će naslijediti nakit, umjetničke slike i nekretnine. Mnogi su mislili da je nekretnina u Zagrebu upisala na njegovo ime, ali se saznalo da se vila u Zagrebu vodi na Nikolinino ime.

Vila u Zagrebu

Smatra se da je u tijeku renovacija u zagrebačkoj vili zbog čega Nikolina s kćeri navodno boravi u iznajmljenoj kući.

Srpski portal piše i kako Vidoje i Nikolina vilu nisu kupili u gotovini u potpunosti jer je koštala milijun i pol eura zbog čega su digli kredit u banci u Austriji, a riječ je o dvije pozajmice od 400 tisuća eura, ukupno 800 tisuća eura, što navodi da su ostatak od 700.000 eura platili u gotovini. Nikolina je vlasnica vile i mora otplaćivati rate kredita koje su pretpostavlja se, visoke. Ta kuća neće biti predmet podjele imovine jer se nikad nije vodila na pokojnog Vidoja.

Boravak u Zagrebu

Vidoje, Nikolina i Una Sofija su prije boravili u Hrvatskoj, u Nikolininom djevojačkom stanu, u kojem su bili sve dok nije došlo do potresa u Zagrebu u ožujku 2020. Kasnije je u tom stanu curio i plin pa su Nikolina i Una Sofija skoro stradale.

Zbog toga su odlučili kupiti kuću u Zagrebu, iako im preseljenje iz Beograda u Zagreb nije bila laka odluka, ali im se činila kao ispravna jer je mirnije okruženje za dijete i praćenje izvannastavnih aktivnosti, nedavno je izjavila Nikolina.