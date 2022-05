Tragično preminuli Vidoje Ristović (43) jučer je pokopan na Novom groblju u Beogradu, a shrvanu Nikolinu Ristović jedva su prijatelji odvojili od njegova groba.

Ristović je iznenada preminuo tijekom masaže strujom u jednom salonu u Beogradu. Bogati povjesničar umjetnosti imao je mnogo imovine, a mediji su već počeli razglabati o tome kome će što pripasti.

To je naljutilo njegova oca, Mišu Grofa, koji je kazao kako je sve na njegovo ime i da on odlučuje tko će i što dobiti. Nije poznato što je sve Ristović imao u vlasništvu, no mediji su dosta pisali o ogromnoj svoti gotovine i skupocjenom nakitu koji je paru ukraden na ljetovanju u Hrvatskoj.

Vidoje je bio strastveni ljubitelj satova

“Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala biti kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

RTL Exkluziv razgovarao je jednom prilikom s Nikolinom Ristović, koja je progovorila o zaručničkom prstenu vrijednom 15 tisuća eura. “Inače moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektirali kao bračni prsten jer ga ne nosim, dobro u zadnje vrijeme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug ni ja nismo nešto konvencionalni i ni on ga ne nosi, ali ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržat čak i ako se razvedem”, kazala je tad za RTL.