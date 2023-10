Voditeljica Nikolina Pišek (47) promijenila je život udomljenom psiću, kojeg je pronašla u Srbiji usred zime.

Kujica nije bila raspoložena za fotografiranje



"Moja keruša Eli. Nije toliko često sa mnom jer putuje svijetom više i češće od mame', napisala je voditeljica Nikolina Pišek i objavila fotografiju s ljubimcem kojeg je pronašla u Srbiji prije nekoliko godina i udomila.

"Tko bi rekao da će od jednog promrzlog šteneta veličine dlana nađenog jednog hladnog februarskog dana na obali Pačir banje prije 8 godina nastati ovakva ljepotica", rekla je Nikolina.

Kujici je dala ime po slavnoj holivudskoj glumici Elizabeth Taylor, a prema fotografiji, nije bila raspoložena za fotografiranje. Osim fotke, voditeljica je objavila i nekoliko videa u kojima je snimila psa otkako joj je otvorila vrata svog doma, a u njemu se vidi i njezin drugi pas, smeđi pomeranac.



"Htjeli su je utopiti, a ona danas ima britansku putovnicu i zove se Elizabeth Taylor. Zato što je nađena na dan kada se rodila crnokosa ljepotica magičnih očiju. Kakve ima i Eli. Izrasla je u i dalje plahu pametnu psicu koja se boji muškaraca sa nekim predmetom u ruci. Tko zna što je urezano u njezinu memoriju", zaključila je Pišek.



Ovom objavom htjela je otvoriti ljudima oči i ukazati im kako nečije malo, nekome može promijeniti cijeli svijet.

"Ne budite sebični sa svojom ljubavi", pojasnila je.

Smrt njezinog supruga



Nikolina je prošle godine u svibnju ostala bez supruga Vidoja Ristovića, srpskog povjesničara umjetnosti, koji je iznenada preminuo, a nedavno je otkrila šokantne detalje iz njihova braka, ali i progovorila o odnosu sa svekrom Viktorom Ristovićem, poznatijim pod nadimkom Miša Grof.

"U to vrijeme sam bila s Vidojevom majkom u kontaktu, a danas nisam ni s jednim članom svoje bivše obitelji. Ja kada sam se udavala sam naivno vjerovala da se udajem za sina, a ne za oca. Svi imamo neke čudne situacije u obiteljima i ne moraju sve obitelji biti bliske i povezane. Nas dvoje smo imali svoj život u koji se oni nisu uplitali. Doduše nisu ni imali želju uplitati se. Ali da, s njegovom majkom sam imala neke normalne odnose koji sad to više nisu", rekla je Nikolina u emisiji 'Skip or Beep'.

Rekla je i kako nije sigurna bi li njezin brak s Vidojem opstao da je on i dalje živ, a komentirala je i priče koje su kružile nakon njegove smrti, a najviše priča da je on u trenutku smrti bio s drugom.

"Ja sam bila vjerna, a nisam pretpostavljala da je on nevjeran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim. Moj svekar je to prezentirao kao masažu. Ne znam ni je li zaista ta ženska osoba bila prisutna jer je sve jako čudno. Uglavnom, nalaz je pokazao da je umro od miokarditisa (op.a. upala srčanog mišića, miokarda, koji uzrokuje odumiranje mišićnog tkiva)", rekla je Nikolina.

