'Slađa s brda' otkriva tajnu uspjeha: 'Ljudi me prepoznaju na ulici, a hejteri me samo jačaju'

U svijetu društvenih mreža gdje se sadržaj često ponavlja i autentičnost lako gubi, Nikolina Čudić (35) – mnogima poznata po svojim duhovitim likovima poput Slađe s brda ili Amre iz New Jerseyja – izgradila je prepoznatljiv brend koji osvaja iskrenošću, humorom i neospornim talentom za imitaciju. Ova svestrana influencerica, glumica i kreatorica sadržaja pokazala je iznimnu sposobnost da uoči ono što publiku zabavlja i poveže ih sa svakodnevicom kroz smijeh, što je čini jednom od najistaknutijih figura nove generacije digitalnih stvaralaca.

U razgovoru za Net.hr, Nikolina otkriva kako je od londonskih glumačkih audicija i povratka u pandemijom zatvorenu Hrvatsku došla do milijunskih pregleda, tisuća vjernih pratitelja i statusa jedne od najkreativnijih domaćih influencera. Govori o svojim počecima, vjeri u sebe, radu iza kamere i o tome koliko su je spontanost, perfekcionizam i jedinstven osjećaj za humor doveli do uspjeha koji danas živi.

Nina, kako je zapravo počela vaša influencerska priča? Jeste li ikada zamišljali da ćete od toga izgraditi karijeru?

Moja influencerska priča je započela tako da sam bila u Londonu u potrazi za glumačkim prilikama, počeo je COVID te sam se panično vratila u Hrvatsku i počela snimati imitacije poznatih klipova s You Tube-a za Instagram u nadi i s planom da ću skupiti dovoljno pratitelja da nađem dobrog glumačkog agenta u Londonu. Potom sam se prebacila na TikTok, krenula snimati lip sync videe na engleskom, pretežno imitirajući Cardi B. Ubrzo sam shvatila da ako želim skupiti pratitelje, moram smisliti nešto svoje i snimati na našem jeziku. Počela sam s balkanskim komičnim situacijama, te potom osmislila lik Amra iz New Jerseyja i Anica iz Berlina, i tu su se počeli skupljati pratitelji, a boom se dogodio kad sam osmislila viralni lik Slađe s brda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Znala sam da sam stvorena da to radim'

Kada ste shvatili da ste postali prepoznatljivo lice i da ljudi zaista prate ono što radite?

Shvatila sam da sam prepoznatljivo lice i da me ljudi prate kad sam došla jedan dan u Arenu Zagreb i shvatila da me ljudi gledaju odnosno prepoznaju. Te potom kad sam početkom 2022. godine radila u hotelu u Zagrebu gdje su me neke kolege i gosti svih profila masovno prepoznavali. I onda kad sam na ljeto 2022. išla raditi na sezonu na Hvar te su me na trajektu iz Splita za Hvar tražili za sliku, tada sam shvatila da je Slađa postala jako popularna. A sve ostalo što je uslijedilo je povijest...

Koji je bio vaš prvi veliki "aha" trenutak u svijetu društvenih mreža?

Moj prvi veliki “aha” trenutak je bio kad sam vidjela koliko ljudi vole Slađu s brda i koliko inspiracije imam za nju, i koliko ti videi skupljaju pregleda i lajkova. Znala sam da sam stvorena da to radim. A nasmijavanje ljudi mi ide lako prirodno pa mi je drago da “ima vajde”.

Što mislite da je vaša formula uspjeha – autentičnost, upornost, kreativnost ili nešto treće?

Mislim da je moja formula uspjeha vjera, autentičnost, kreativnost, upornost kao i perfekcionizam koji je nekad dobar nekad ne.

Nina Čudić se susretala s hejtom i vrijeđanjem

Koliko je iza vaših objava zapravo planiranja i rada, a koliko spontanosti?

Većina mojih objava je unaprijed isplanirana i napisana, no nekad se dogodi da mi ideja sine na licu mjesta.

Svijet influencinga može biti glamurozan, ali i nemilosrdan. Jeste li se ikada susreli s negativnim komentarima i kako se nosite s tim?

Susretala sam se uvelike s negativnim komentarima, hejtom i vrijeđanjem. Nosim se s tim tako da znam tko sam i što sam, i da je bolje da ljudi gledaju pa čak i hejteri, nego da uopće ne gledaju. Nekad zbog njih video i ode viralno. A ta provokativnost iz videa nije planirana, jednostavno imam takve ideje prirodno. Nekad im poželim agresivno odgovoriti, ali često obrišem kad krenem pisati odgovor, nekad ostavim, nekad prijavim ili obrišem ako vidim da je prešlo granicu, a u većini slučajeva ne čitam, ako komentiraju dan-dva nakon što sam objavila video.

Što vas najviše motivira kad naiđete na težak period ili manjak inspiracije?

Teško se nosim s težim periodima i manjkom inspiracije da budem iskrena jer sam nerealni perfekcionist natjecateljskog duha. Ali imam vjeru i znam da je najbolje "go with the flow". I uvijek tražim odgovore i rješenja.

'Najljepše što mi je donio ovaj posao su iskreni fanovi'

Mnogi influenceri se okreću vlastitim brendovima i proizvodima – vidite li i sebe u tom smjeru?

Ne vidim sebe u tom smjeru jer nisam osoba koja želi i može biti multiproduktivna u tom smislu, želim se posvetiti isključivo snimanju i glumi. Zasad. Osim ako spontano dođe takva prilika, ali da se bacam u poduzetničke vode, ne, boli me glava od toga.

Gdje se vidite za pet godina?

Za pet godina se vidim, ali ne bi otkrivala gdje s obzirom na to da ne volim govoriti javno o planovima. Ali svakako u svojoj branši.

Što je najljepše što vam je donio ovaj posao?

Najljepše što mi je donio ovaj posao su iskreni fanovi, sreća što radim ono što volim i mogućnost da zarađujem od toga.

Kako bi opisali svoj život izvan društvenih mreža – tko je Nikolina kad se kamere ugase?

Kažem ljudima da je moj život iza kamera dosadan da me ne bi ispitivali, a zapravo je jako uzbudljiv kao što bi rekao Cillian Murphy. Volim provoditi vrijeme kod kuće, a trenutačno sam u posjetu New Yorku pa mi je uzbudljivo i dinamično, tako da ovisi.

I za kraj – koja bi bila vaša poruka mladima koji žele uspjeti u digitalnom svijetu?

Poruka mladima bi bila da budu autentični i nađu ono u čemu su oni dobri, a ne da kopiraju druge.

POGLEDAJTE VIDEO: Kvaliteta zraka u Zagrebu je loša: Stručnjak pojasnio što ne smijete raditi, a što ne