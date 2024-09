Nika Anotolos obrušila se na imigranta u parku: Podržala ju i Sementa Rajhard

Nika Antolos (35), hrvatska pjevačica koja se proslavila kao članica pjevačke grupe ''Feminnem'', često an društvenim mrežama otkriva detalje o privatnom životu, a ovoga je puta na Facebooku zabrinula obožavatelje objavom o imigrantu koji je na dječjem igralištu navodno fotografirao djecu, uključujući i njezino dijete. Nika sa suprugom Aleksejem Rubanom ima kći Siennu (10), a u objavi je jasno dala do znanja da je ovakvo ponašanje imigranta neprihvatljivo.

'Kruži puno neugodnih priča o imigrantima'

"Jučer je na dječjem igralištu imigrant (da, imigrant, kome god to smetalo) fotografirao djecu, među kojima je bilo i moje dijete. Srećom, uočio ga je otac jednog djeteta, uzeo mu telefon i obrisao sve fotografije uz rečenicu: Ako te ponovno vidimo, neće biti dobro. Naravno, rekla sam to nježnije od njega. Hvala Bogu da jesam jer da nisam, ne bih više hodala svojim nogama. Ako vi ne pratite tko dolazi u našu zemlju, ako ne zaštitite našu djecu, mi ćemo. A kako ćemo to učiniti, to je samo naša briga", napisala je i dodala:

"Kruži puno neugodnih priča o imigrantima i ne vole da to izlazi u javnost. Oni neće otići. Moramo li djeci od deset godina i manje kupovati suzavce ili će država štititi barem više od njih?? Ne smijemo dopustiti da obzirnost prema njima utječe na njihovo djetinjstvo i nevinost. To je sve. Bože daj im mir… I nama!"

Podržala ju je i Sementa Rajhard

O cijeloj se situaciji oglasila i hrvatska glumica i pjevačica Sementa Rajhard (33) koja s ekonomistom i instruktorom skijanja, Vanjom Brundulom ima djevojčicu Stellu, a sada čekaju drugo dijete.

"Da, da… Cugaju! Kao čeka da se zaposli? Trebao mu je polomiti mob!", komentirala je.

