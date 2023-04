Nicolas Cage prisjeća se prilično gadne scene sa snimanja.

Glumac (59) prisjetio se da je jednom jeo žive žohare dok je snimao scenu za svoj kultni film Poljubac Vampira iz 1988. godine.

"O da, jeo sam ih dvaput, jer je redatelj to napravio samo da bi se našalio", rekao je Cage 33-godišnjem Houltu o iskustvu, nakon što su ga upitali je li dao savjet svom suradniku o jedenju kukaca u Renfieldu.

"Nisam od onih koji daju savjete, ali Hoult je pojeo krumpirovu zlaticu, kukca", rekao je, na što je Hoult odgovorio: "Mislim da je žohar gori od krumpirove zlatice…"

'Nikada to više neću učiniti'

Houltov lik Renfield jede bube kako bi stekao nadljudske moći koje mu je dao Drakula (Cage), a iako su Houltovi žohari imali arome karamele, Cage je rekao da je njegova kuhinja s krumpirovim kukcima "zastrašujuća za njega".

"Oh, ali pojeo je pravu krumpirovu zlaticu, što je za mene zastrašujuće. I tako sam ja pojeo žohare. Nikada to više neću učiniti. Žao mi je što sam to uopće učinio", rekao je smijući se.

Hoult je dodao da su cvrčci koje je jeo za film "zapravo bili prilično ukusni" zbog raznih dodanih okusa koji su im pomogli da lakše prođu.

Unatoč očitim strahovima povezanim s jedenjem kukaca, Cage je primijetio da bi prehrana orijentirana na kukce "mogla riješiti izgladnjivanje svijeta".

"Kada biste se mogli riješiti svog straha, svoje fobije od jedenja insekata, mogli biste riješiti problem gladovanja svijeta", rekao je za Yahoo!

Jede žohara iz kuhinje

Poljubac Vampira prati Cagea kao književnog agenta koji se zaljubljuje u vampiricu (Jennifer Beals). U jednoj sceni, njegov lik je prikazan kako razgovara sam sa sobom i na kraju jede žohara kojeg je pronašao u svojoj kuhinji.

Glumac je u komentaru za film rekao da je napravio dva snimanja scene i pojeo dvije bube po redateljevoj želji, iako je redatelj naposljetku upotrijebio Cageov prvi pokušaj u završnoj verziji filma, prema filmu School Rejects.

Osim Houlta i Cagea kao Renfieldovih glavnih likova, u filmu glume i Ben Schwartz, Adrian Martinez i Awkwafina. Film prati Renfielda dok se bori da pobjegne iz svoje nasilne veze s Drakulom.

Renfield sada igra u kinima.