Glumac Nicolas Cage (58) i njegova supruga umjetnica Riko (27) dočekali su svoju prvu zajedničku bebu, kćer August Francescu Coppola Cage, u srijedu, 7. rujna, u Los Angelesu.

'Veselim se tome'

"Nicolas i Riko sretni su što mogu objaviti rođenje svoje kćeri", rekao je njihov predstavnik za People te dodao: "Majka i kći su dobro."

Djevojčica je umjetnici prvo dijete, a Cageu treće jer je on već otac sinova Kal-Ela (16) i Westona (31) iz prethodnih veza. U siječnju je People ekskluzivno potvrdio da par čeka svoje prvo zajedničko dijete.

"Budući roditelji su oduševljeni!", rekao je tada Cageov predstavnik. Glumac je zatim u travnju podijelio vijest da će dobiti djevojčicu dok je promovirao "The Unbearable Weight of Massive Talent" u The Kelly Clarkson Showu.

"Objavit ću velike vijesti za sve", rekao je. "Imat ću curicu", dodao je glumac ranije ove godine, zvijezda je za Access Hollywood rekao da je "iznimno uzbuđen" što će ponovno postati otac.

"Moji su dječaci odrasli i nedostaje mi odlazak u trgovinu s igračkama. Nedostaje mi pjevanje uspavanki i ljuljanje u stolici za ljuljanje", rekao je ranije ovog mjeseca. "Veselim se što ću se vratiti tome", zaključio je Cage. Oscarovac se vjenčao s Rikom tijekom malog i intimnog vjenčanja u hotelu Wynn u Las Vegasu 16. veljače prošle godine, u čast rođendana svom pokojnom ocu.